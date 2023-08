Oração das Santas Chagas de Jesus Cristo

Na tradição cristã, as Cinco Santas Chagas, também conhecidas como Cinco Chagas Sagradas ou Cinco Chagas Preciosas, são as cinco feridas que Jesus Cristo sofreu durante a crucificação: uma em cada mão, uma em cada pé e uma no peito.

A devoção às Santas Chagas dolorosas e gloriosas contempla exatamente a paixão, morte e ressurreição de Cristo. É uma virtude que nos dá forças para recomeçar e que nos empurra para frente, enquanto as forças do mal e do Inimigo nos levam para trás, pois querem nos ver arriados. Confira abaixo a oração das Santas Chagas.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração.

"Por Suas Santas Chagas,

Suas chagas Gloriosas,

O Cristo Senhor me proteja e me guarde.

Senhor Jesus, foste elevado na Cruz para que por Vossas Santas Chagas, sejam curadas as de nossas almas.

Eu Vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor.

Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade.

Nas Vossas Santas Chagas coloco minhas intenções.

Minhas preocupações, ansiedades e angustias.

Minhas enfermidades físicas e psíquicas.

Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades.

Em vossas Santas Chagas, Senhor,

Coloco minha família. Envolvei Senhor a mim e meus familiares protegendo-nos do mal.

(instante de silêncio)

Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto,

o curaste da incredulidade.

Eu Vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e

por mérito desses sinais de Vosso amor curai a minha falta de fé.

Ó Jesus, pelos méritos de Vossa Paixão, Morte e Ressurreição, dai-me a graça de viver

os frutos da nossa redenção.

Amém."

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)