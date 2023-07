Oração para parar de fumar imediatamente

Para uma pessoa viciada, é muito difícil se livrar do vício, ainda mais quando a ausência mínima dele afeta diretamente as funções do corpo e o tratamento para com outras pessoas. Um exemplo é o vicio em fumar, que muitas pessoas explicam ser um acalmante nos momentos de ansiedade.

No entanto, o uso contínuo da nicotina é extremamente prejudicial para a saúde mental e física. Com auxílio da fé, é possível que se alcance a cura deste vício.

Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações para parar de fumar imediatamente. Confira algumas abaixo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Primeira oração

“Ó Deus, Criador de todas as coisas, Vós destes ao homem a inteligência que o torna capaz de conhecer

a natureza da flora e as qualidades da vegetação.

Destes também ao homem a vontade livre para aceitar o que é bom e rejeitar o que lhe faz mal.

Eu sei que o fumo prejudica a minha saúde, que fecha os pulmões, que ataca o coração,

que desequilibra o meu sistema nervoso. Mas a minha vontade é tão fraca!

Eu quero deixar o fumo e não posso !

Jesus, eu me lembro de Vossas palavras: “Sem mim, nada podeis fazer” (Jo 15, 5c).

Talvez eu esteja confiando só em mim, em vez de confiar em Vós.

São Paulo, dizia: “Tudo posso naquele que me conforta” (FL 4, 13).

Então eu também, com a Vossa ajuda, posso deixar de fumar.

Do enfarte do coração, livrai-me, Senhor !

Do câncer do pulmão, livrai-me, Senhor !

Do vício do fumo, livrai-me, Senhor !

De todo pecado, livrai-me, Senhor !

Amém.”

Segunda oração

Liberte-me, Cristo Jesus, do vício do cigarro.

Sabemos que ele é presença inimiga em nossa vida, pois ao invés de nos trazer vida ele nos aproxima mais da morte e do pecado.

Ensinai-nos a utilizar o dinheiro que gastamos com o fumo para realizarmos obras de

bondade para aqueles que mais precisam.

Ajudai-nos a compreender que somos prejudicados fisicamente e espiritualmente ao utilizar estes instrumentos de pecado.

Concedei-nos a força para dizer ‘não’ quando a escravidão do vício quiser dizer ‘sim’.

Montai uma barreira para que nós, não nos entreguemos ao poder do mal.

Pedimos perdão por nos rebaixarmos tanto e ferir vosso divino coração, pois

aofumarvamos contra a promessa de vida em abundância que nos prometeis.

Não permitais senhor que o cigarro nos vença.

Dai-nos vossa força para enfrentar este momento e que sejamos salvos desta arma que atrapalha a história.

Por vosso amor bondoso, fazemos o propósito de não mais fumar.

Confiantes, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pedimos mais esta graça.

Amém.”

Terceira oração

Senhor, és criador de todas as coisas.

Destes ao homem a sabedoria que o torna capaz de conhecer a natureza.

Destes também a ele a vontade livre para tomar para si o que é bom e rejeitar aquilo que lhe faz mal.

Oh, Senhor, ajuda-me a conseguir livrar a minha vida desse vício tão terrível que é o fumo.

Sei como prejudica a minha saúde, mas a minha vontade sozinha é tão fraca…

Preciso de Vosso auxílio para me desprender do cigarro.

Talvez eu esteja apenas depositando a minha confiança em mim, invés de confiar a Vós.

Como a Bíblia diz “Tudo posso naquele que me fortalece” e sei que com a confiança depositada em Vós eu poderei largar este vício que me consume.

Livra-me do câncer causado por este mal terrível, livra-me da dor, livra-me da decepção de meus amados.

Ajude-me a ser um homem melhor.

Amém.”

Quarta oração

Livrai-nos, ó Deus misericordioso e sensível, de todos os vícios que possam

prejudicar nossas vidas.

Afastai-nos de todas as práticas que são empecilho para o nosso crescimento espiritual e físico.

Tirai as amarras de nossa caminhada, removendo toda a possibilidade de jogatinas,

bebidas, drogas e dependências que sejam obstáculos de crescimento de fé

Derramais as vossas bênçãos de Pai sobre nossa história e que sejamos somente

escravos e filhos de vossa Providência Divina.

Quando quiserem nos corromper com propostas enganadoras, revesti-nos com vosso

manto protetor e dai-nos o escudo da verdade e da vitória para que nossos inimigos

espirituais e físicos sejam confundidos.

Fazei que tenhamos consciência de que os vícios só nos afastam de vós e que eles nos

afastam de vossa luz amorosa.

Concedei-nos discernimento para saber o que é bom e digno nesta vida.

Certos de contarmos com vossa mão protetora, comprometemo-nos a ajudar aqueles que

se encontram escravos dos vícios, para trazê-los de novo à verdade de Deus.

Amém.”

