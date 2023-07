Oração para parar de beber imediatamente

Na vida, existem diversos vícios podem prejudicar a rotina e a relação com amigos e familiares. Dentre elas, o vício pela bebida alcoólica é um dos que mais destroem relações, onde o arrependimento surge somente após o estrago feito.

Muitas pessoas recorrem a grupos de Alcoólicos Anônimos e à espiritualidade para se livrarem desse mal que assola muitas pessoas pelo mundo. Com auxílio da fé, é possível que se alcance a cura deste vício.

Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações para parar de beber imediatamente. Confira algumas abaixo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Orações

Primeira oração

“Deus, estou cansado de como meu vício em álcool está prejudicando minha saúde e prejudicando as pessoas que amo. Eu quero estar sóbrio. Mas não consigo parar de beber sozinho. Por favor, me ajude, Deus. Quebre o controle que o álcool tem sobre mim e me dê o poder de que preciso para me curar”.

Segunda oração

“Senhor, conduza-me ao melhor plano de tratamento. Estou disposto a fazer o que for necessário para alcançar a sobriedade — trabalhar com um médico, ir a sessões de terapia com um conselheiro, participar de um grupo de apoio, ir para a reabilitação ou qualquer outra coisa. Renove minha mente para não ser levado a beber álcool, mas, em vez disso, aprenderá maneiras saudáveis ​​de controlar o estresse e me divertir”.

Terceira oração

“Cure meu corpo dos danos que o álcool causou e retreine minhas células para não desejar álcool, mas desejar apenas nutrição saudável. Cerque-me de pessoas amorosas e sábias que me apoiarão em minha recuperação. Fique perto de mim, meu Pai celestial. Por favor, dê-me a sua paz para deixar de ser alcoólatra”.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)