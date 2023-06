Oração a São Francisco Régis para pedir amparo e libertação

No dia 16 de junho comemora-se o dia de São Franscisco Régis, padroeiro dos jesuítas na França e das rendeiras. Nascido em 1597, na pequena aldeia de Narbone, na França, desde cedo ele foi educado com os valores cristãos. Aos 19 anos, adentrou na Companhia de Jesus, onde começou oficialmente sua vida de missionário e exerceu inúmeras obras.

Mesmo querendo levar a palavra de Deus para os territórios ultramarinos franceses, seus superiores queriam que ele ficasse no país. Naquela época, a França havia encerrado as guerras de religião que acabou dividindo o país em católicos e protestantes. Assim, ele ficou conhecido pela intensa evangelização em hospitais e prisões, além de construir um local de abrigo para prostitutas que queriam transformar suas vidas.

Francisco Régis era descrito como um forte missionário, tendo enfrentado duas epidemias da peste que assolaram a sua comunidade. Tempos depois, foi enviado para a cidade de Lalousvec, em pleno inverno, onde contraiu pneumonia. Mesmo enfermo, continuou pregando e atendendo confissões até quando pode. Em 1640, aos 43, Francisco Régis morre. Mais tarde, em 1737, o Papa Clemente XII canoniza o missionário devido seu exemplo de santidade. Confira abaixo a oração a São Francisco Régis.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

"Peço permissão ao meu Deus Todo Poderoso, meu criador, para pedir a intervenção de São Francisco Régis, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.

São Francisco Régis, vós que fostes como uma arma de Nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhou para aliviar o sofrimento dos pobres e oprimidos, dos doentes e encarcerados; vos rogo em nome do Santo Evangelho, que tanto pregastes, que venha em meu socorro nesta hora de desamparo em que me encontro.

(Faça seu pedido)

Sei que somente receberei aquilo que tiver merecimento, por isso vos imploro que me torneis digno de receber tal graça, mostrando-me os meus erros, livrando-me do orgulho e de todo e qualquer preconceito que eu possa ter dentro de mim; para que eu possa me entregar totalmente ao amor ao próximo, tornando-me também um soldado de Cristo.

Que assim seja.

Amém!"

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)