Primeiro mês do calendário, janeiro inicia mais um ano e muitas pessoas costumam iniciar ou traçar metas neste período. Momento de renovação e esperança, o mês é ideal para agradecer pelo ano passado e vivido e clamar pelos próximos 12 meses de paz, saúde, amor, proteção, felicidade, positividade, etc. A prece é uma ótima opção para pedir bênçãos para um projeto que você vai iniciar e a ser grato por tudo o que foi vivido.

Abaixo, confira a oração para o mês de janeiro.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Invocando todos os santos e anjos deste mês abençoado, especialmente São Sebastião, o mártir, para que interceda por nós, eu vos peço, senhor.

Abundância para cada um dos meus dias. Sabedoria para cada uma das minhas ações. Tranquilidade para poder executar minhas tarefas. Amor para poder espalhar a sua palavra. Paixão para poder ter um bom companheiro. Uma família cheia de graça e, principalmente, com muita saúde, porque sei do fundo do coração que estás comigo, conosco, com todos os meus amigos e, prometo louvar-Vos hoje e todos os dias deste mês.

Sabedora que sou de que: ‘Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas sim, que ele capacita os escolhidos’, dai-me forças senhor, hoje e todos os dias deste abençoado primeiro mês do ano. Amém."

Versão em vídeo com legenda

