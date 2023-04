A oração para libertação dos medos e inseguranças pode ajudar na questão dos temores sobre situações que a mente entende como apavorantes, e que podem ser uma “pedra no caminho” dos seus objetivos. Ela é recomendada para promover limpeza espiritual e abrir espaço para comportamentos e pensamentos mais saudáveis, para que as atividades e relações sejam feitas naturalmente. A prece pode ser feita sempre que sentir necessidade, em qualquer horário e dia da semana.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Senhor Deus, em nome de Jesus, peço que entre em meu coração e no coração desta pessoa por quem rezo.

(Diga o seu nome e o nome da pessoa por quem você oferece esta oração)

Que Tua mão poderosa Jesus, toque todas as experiências de vida que precisam ser curadas, transformadas na minha vida e na vida desta pessoa.

Senhor que eu possa sentir Tua presença tão forte e de forma tão verdadeira e autêntica na minha vida, que seja tirada de mim a insegurança, o medo e as perturbações psíquicas e emocionais.

Senhor eu creio no Teu poder transformador e peço Senhor, em nome do Teu filho Jesus, liberta-me destes medos.

(Diga agora quais são os seus medos ou a situação que te gera insegurança)

Senhor que libertastes os vossos filhos de temores e angústias olhai com bondade as minhas fraquezas.

Eu creio Senhor que sois o Pai e como filho peço: liberta-me dos temores do medo e das angústias que muitas vezes me assaltam. Sei que não devo ter medo pois sei que estás comigo.

Pai, por Teu Filho Jesus, me defenda, me proteja e me ame.

Pai tirai do meu coração todo o medo, pois eu creio Senhor, que com Tua presença eu serei suficientemente forte para enfrentar estes medos e para superá-los e assim então Te louvarei e exaltarei o Teu nome.

Liberta-me Senhor, transforma-me Senhor, encoraja-me Senhor. Tua presença me basta Pai. Isso eu vos peço em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho na Unidade do Espírito Santo. Amém.”

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)