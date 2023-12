Muitos apostadores das Loterias Caixa, da Caixa Econômica Federal (CEF) sempre buscam estratégias para conseguirem ganhar o prêmio das modalidades existentes, afinal, qualquer oportunidade de proximidade com a dinheirama é sempre bem-vinda. Dentre as várias opções, a oração é uma maneira de atrair sorte para acertar os números chamados no sorteio.

Para aumentar as chances, confie no poder de Deus e peça, com humildade, que você seja o ganhador da loteria em que está apostando. Abaixo, confira a oração para ganhar na loteria.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Ó misterioso espírito, tu que diriges todos os fios de nossa vida!

Desce até a minha humilde morada.

Ilumina-me para que eu consiga por meio dos abstratos e secretos números dos jogos, o prêmio que há de dar-me fortuna.

Com ele, a felicidade e a tranquilidade que tanto preciso dentro da minha alma.

Examine-a. Certifique-se que as minhas intenções são boas e nobres.

Só visam o bem e o proveito meu e da humanidade em geral.

Não ambiciono riqueza para mostrar-me como egoísta ou tirano.

Desejo dinheiro para comprar aquilo que preciso, ter paz a minha alma, a ventura dos meus, dos que amo e a prosperidade das minhas empresas.

Todavia, se tu sabes, ó soberano espírito, chave infinita de sabedoria que ainda não mereço a fortuna e que devo ainda esperar muitos dias sobre a terra no meio das dificuldades, amarguras e batalhas da pobreza, faça-se a tua soberana vontade.

Eu me resigno aos teus decretos, mas tenha em conta os meus propósitos e o fervor que te invoco, as necessidades em que me encontro, para que no dia que estiver escrito no livro do destino seja atendidos satisfatoriamente os meus desejos expostos com toda a sinceridade, verdade e ansiedade do meu coração. Amém."

Versão em vídeo com legenda

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Mirelly Pires)