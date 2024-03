Oração para fazer no fim da Queresma

Entre a Quarta-feira de Cinzas do Carnaval até o Domingo de Ramos, que antecede a Páscoa, ocorre o período de Quaresma, tradição de grande importância para os católicos, ortodoxos, anglicanos e luteranos. Nessa época os fiéis dedicam tempo para devoções, caridades e jejum. Durante 40 dias os devotos relembram os 40 dias em que Jesus Cristo passou no deserto. A principal devoção na Quaresma é a abstinência do consumo da carne.

Para agradecer por mais uma Quaresma vivida, e pela sensação de renovação devido o afastamento de pecados, confira a oração para fazer no fim da Quaresma.

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

2 - Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração;

4 - Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Senhor, neste último dia da Quaresma

quero oferecer-te os meus passos da Quaresma.

Quarenta dias de desertos e oásis.

Quarenta dias de areias e pedras,

ventos frios e dias quentes,

rotas de coragem e trilhos de desânimo.

Quarenta dias vividos em ti e por ti.

Como qualquer caminho que se trilha

faltou mais tempo para te escutar

faltou mais tempo para pensar nos outros

faltou mais tempo para entrar em mim.

Mas foi caminho, vivido na fé e na esperança.

Aqui estou hoje, Senhor, diante da tua cruz

para te entregar os parcos frutos da Quaresma.

Aceita, Senhor, o que de melhor tenho para te dar:

os momentos de oração e os momentos de silêncio,

os dias de entrega e os dias de serviço aos mais pobres,

os dias de escuta e os dias de partilha.

Tudo te entrego, Senhor, diante da tua cruz

e perdoa porque poderia ter feito mais.

Dá-me, Senhor, para estes dias

a graça de viver com fé a tua Paixão

e com alegria a tua Ressurreição.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)