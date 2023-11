Oração de ato de contrição

O Ato de Contrição é uma oração bastante feita pelos católicos, pois expressa profunda lamentação pelos pecados cometidos e súplica à misericórdia divina. Pode ser recitada publicamente na Santa Missa, de maneira particular e após o Sacramento da Confissão.

Independentemente das circunstâncias, essa prática é essencial na vida de um católico. Afinal, não importa quantas vezes se cai em tentação, sempre há a oportunidade de retornar à graça de Deus por meio da sinceridade do arrependimento, e não por conveniência.

Abaixo, confira a oração do ato de contrição para pedir perdão pelos pecados.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Primeira oração

"Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes Vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque Vos amo e Vos estimo, pesa-me, Senhor, de vos ter ofendido; e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de Vossa divina graça, emendar-me e nunca mais tornar a Vos ofender; espero alcançar de Vossa infinita misericórdia o perdão de minhas culpas. Amém."

Segunda oração

"Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu Vos ofendi, meu Deus e Sumo Bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo firmemente, ajudado com a Vossa graça, fazer penitência e fugir às ocasiões de pecar. Senhor, tende piedade de mim pelos méritos da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)