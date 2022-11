Oração para pedir perdão pelos pecados

Saber perdoar envolve coragem e amor ao próximo. Esse ato é uma graça que Deus dá a todos os que o buscam e estejam de coração aberto para encarar os erros alheios e os próprios pecados. Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou orações para lhe auxiliar neste momento. Confira:

VEJA MAIS

Oração de perdão

"Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Deus, Pai de amor e bondade, que em Sua infinita misericórdia acolhe todos os que se aproximam de Vós com o coração arrependido, acolhei meu pedido de perdão por tantas faltas cometidas contra Ti e meus irmãos.

Senhor Jesus Cristo, Mestre da ternura e do amor, que devolveu a vida em plenitude a tantos homens e mulheres imersos no pecado e caminhantes das trevas, conduzi-me nos caminhos do perdão e fortalecei minha alma para que eu tenha a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar.

Espírito Santo, Consolador da alma, Advogado dos justos e Paráclito do amor, inspirai em meu coração gestos de bondade e ternura, que devolvam aos corações angustiados a beleza do perdão e as graças da reconciliação. Amém."

VEJA MAIS

Oração para pedir perdão de Deus

"Querido Deus, rogo para que tenhas compaixão de mim, que olhes com bondade para as minhas fraquezas e que me permita acessar o teu infinito amor e curar o meu coração.

Pai, eu cometi muitos pecados (você pode citar quais pecados quer que Deus perdoe). Mas, hoje, me sinto arrependido por cada um deles e necessito da tua poderosa luz Divina para novamente encontrar o meu caminho.

Não permitas, meu Deus, que eu permaneça nessa escuridão. Revelai-me o teu glorioso poder e dai-me forças para começar uma nova vida. Que eu possa ter a chance de me redimir de todo o mal que cometi e ser um merecedor de Vossas graças.

Tende piedade de mim, Ó Pai. Com tua grande compaixão, apagai as minhas culpas. Purificai a minha alma de todo pecado e dai-me novamente a alegria de viver sem ressentimentos, remorsos ou qualquer maldade.

Meu Amado e Glorioso Pai, estou diante de Ti, suplicando por Vossa graça. Perdoai a mim e todos aqueles que também convivem com a culpa.

Eu pequei contra Ti, meu Deus, e eu lhe peço perdão por todos os meus pecados. Vós que sois o Deus do céu e da Terra, atendei o meu pedido. Amém."

VEJA MAIS

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)