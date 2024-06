A catequese desempenha um papel importante na formação espiritual do ser humano, proporcionando um entendimento mais profundo sobre a fé cristã. É através dela que aprendemos não apenas os dogmas da Igreja, mas também os valores e princípios que orientam os rumos de nossa vida. A oração, por sua vez, se faz como a ponte que conecta nossa alma a Deus, preparando nosso coração para receber Sua graça e orientação.

A prece nos abre para a experiência íntima com o divino e fortalece nossa comunhão espiritual. Assim, a oração se revela essencial ao iniciar o encontro com Deus, nutrindo nossa fé e alimentando nosso relacionamento com o Sagrado em cada passo de nossa jornada espiritual.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Oração de agradecimento a Deus pela vida dos filhos]]

Oração para fazer na catequese

“Tomai, Senhor, e recebei

toda a minha liberdade,

a minha memória também

o meu entendimento

e toda a minha vontade.

Tudo o que tenho e possuo

Vós me destes com amor:

Todos os dons que me destes,

com gratidão vos devolvo;

disponde deles, Senhor,

segundo a Vossa Vontade.

Dai-me somente

o vosso amor, a vossa graça.

Isso me basta

nada mais quero pedir.”

Oração do catequista

"Concedei-me, Senhor, o dom da sabedoria que provém do vosso Santo Espírito. Dai-me o entendimento de vossa verdade para que eu possa vivê-la e comunicá-la a tantas pessoas que desejam conhecê-la. Iluminai-me com a luz da verdadeira fé, para que eu possa transmiti-la aos corações sedentos de autenticidade.

Jesus, Mestre Divino, que formastes os apóstolos segundo os princípios do vosso Evangelho, conduzi-me sempre pelos caminhos de vossa verdadeira ciência.

Ajudai-me, Senhor, a assumir o compromisso de minha missão de catequista e fazei que eu me torne capaz de orientar muitos outros no caminho da verdadeira felicidade.

Que eu me deixe envolver profundamente pelo amor do Pai e possa comunicar esse amor aos meus irmãos e irmãs. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)