Oração para Deus mostrar o caminho certo

Em momentos de confusão e indecisão sobre qual caminho seguir é comum que a pessoa não saibar escolher um, pois uma opção pode ser determinante para diversas situações, afetando diretamente o futuro, seja de ordem pessoal, profissional ou que envolvam relações.

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos. Por isso, se conecte com Deus por meio da prece abaixo e peça uma orientação sobre qual caminho seguir diante de uma indecisão.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Senhor, tu conheces meu coração melhor do que eu, sabes tudo sobre mim, nada permanece oculto diante de ti. Desde quando eu estava no ventre de minha mãe, o Senhor já me conhecia e já me chamava pelo nome.

Tenho diante de mim uma escolha a fazer, mais de um caminho a seguir, mas não sei qual direção devo tomar. Não sei qual escolha é a melhor para mim e qual decisão me fará mais feliz; mas tu, Jesus, sabes de todas as coisas e, por me conhecer tão profundamente, sabes exatamente o que é melhor para mim. Por isso, Senhor, nesse instante, eu te peço: ilumina a minha mente, manda algum sinal, para que eu compreenda o que devo fazer.

Usa de pessoas ou situações para me guiarem, manda teus anjos me orientarem ou abençoa a minha intuição, pois eu preciso desesperadamente da tua direção e não quero seguir a trilha errada.

Venha assumir o leme de meu barco, venha ser o condutor de minha vida, quero deixar em tuas mãos essa e todas as outras escolhas que aparecem diante de mim, confiante de que farás o melhor para mim, pois sua maior vontade para minha vida é a de que eu alcance a plena felicidade.

Já quero te agradecer, meu Senhor Jesus, pois estou tirando esse fardo de meus ombros e entregando-o em tuas mãos. Também te agradeço, pois só em ti encontro o alívio e a paz para meus pensamentos agitados e indecisos.

Tu és o meu Senhor e o meu Deus e creio que estás comigo, me conduzindo e me guiando e creio que a decisão que será tomada me encherá de paz e alegria, pois será guiada pela tua santa vontade! Bendito seja teu santo nome hoje e sempre! Amém!

