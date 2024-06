Para algumas pessoas, um dos piores momentos da vida é quando acaba a relação afetiva com alguém que amamos, seja com ficante, namorado (a) ou marido/esposa. Vários pensamentos e sentimentos vagam na mente e coração, tentando descobrir aonde errou ou o que deu errado para a relação ter tido tal destino.

Após término de um relacionamento, é comum sentir-se perdido (a). Nesse momento de tristeza, é comum também a sensação de que não vai encontrar um novo amor. Se você estiver nessa situação, uma oração para esquecer o ex / a ex são grandes aliados para calmar a mente, mas também é fundamental procurar apoio nas pessoas queridas. Amigos e família ajudam muito nesses momentos

Com a fé, a dor pode ir diminuindo até que deixe de existir, te dando uma nova oportunidade da vida seguir em frente e, se for da sua vontade, encontrar um novo amor. Abaixo, confira a oração para esquecer o/a ex.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Senhor, faça com que eu consiga sonhar um novo sonho (ter um novo amor) e que ele se torne real como tanto desejo. Cure estas feridas do meu coração, pois ele está padecendo na solidão e na angústia.

Traga de volta a minha paz e a minha força, assim como a alegria e a esperança de que o sol brilhará todos os dias, mas a cada dia, de uma forma diferente. Ajuda-me a lembrar de que quanto mais escura é a noite, melhor será para ver as lindas estrelas do céu, e me torne nova senhor.

Elimine de mim todas as coisas que fazem mal à minha alma e coloque tudo no lugar, pois nunca quero desistir e nunca me deixe desistir de ser feliz. Me conceda a Vossa infinita proteção, sendo Rei e meu Pai, me dá tuas mãos generosas para que eu possa segurá-las com força, pois te amo. Amém.”

Oração para esquecer ex namorado ou namorada

"Senhor, ouve a minha oração e escuta o pedido aflito de meu coração que sangra e sofre por perder o amor que o acalentava. Nesse momento, Senhor, minha vida parece desaparecer como fumaça e meu corpo arde como a relva seca.

Perdi a fome, a sede e apenas gemo de dor e sofrimento, como um pássaro solitário no galho mais alto de uma árvore seca. Só em Ti, Senhor, posso encontrar consolo. Só em Teu amor posso encontrar a misericórdia e o alívio para suportar a dor.

Que a minha luz não se apague, mas se vivifique em Tua luz; que meu alento não esmoreça, mas se fortaleça em tua misericórdia; que meu desalento não me prostre à beira do caminho, mas seja substituído pelo chamado da felicidade que colocarás à minha espera, no fim de um novo caminho. Porque apenas em ti está o consolo e a paz que todos esperamos. Amém.”

Oração para esquecer ex marido ou esposa

“São Cipriano, tu que entras em praticamente todos os pensamentos e todos os corações, quero te permite que entres no meu coração e na minha mente para apagares de mim as memórias e os sentimentos que tenho por um grande amor!

O seu nome é Fulano e eu sei que a nossa relação já não vai dar mais certo. Mas antes de fazeres isso queria te pedir outra coisa. Preciso que vejas se a nossa relação tem oportunidade de reatar, mas caso vejas que não tem volta a dar tens a minha permissão para acabares com o meu amor por ele.

Tens a minha permissão para apagares todos os sentimentos de carinho, de afeto, de amor e de verdadeira paixão que eu tenho por Fulano. Apenas quero ser livre, apenas quero viver um verdadeiro amor e sei que não vai ser ao lado de Fulano porque ele simplesmente não quer.

Sei que apenas queres ajudar as pessoas São Cipriano e acredita que me ajudasse apagando da minha memória todos esses pensamentos e apagando do meu coração todos estes sentimentos. Apenas assim conseguirei seguir em frente e encontrar um novo amor que me vai trazer a verdadeira felicidade que mereço.

Em troca da tua boa vontade, eu prometo te acender uma vela vermelha/branca no final desta oração e deixar queimar ela até ao final. Obrigada por me ouvires querido Santo, obrigada.”

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)