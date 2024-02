Uma das maiorias vontades dos estudantes em uma faculdade é ingressar em um estágio, tanto para aliar teoria à prática quanto para ter mais intimidade com a profissão e o mercado de trabalho. Se apegar no poder de Deus para conseguir ser um dos selecionados de uma tão concorrida vaga é a melhor opção.

Abaixo, confira a oração para conseguir passar em uma vaga de estágio.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração; Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

"OH! MÃE QUERIDA NOSSA SENHORA APARECIDA. OH! SANTA RITA DE CASSIA. OH! GLORIOSO SÃO JUDAS TADEU, PROTETOR DAS CAUSAS IMPOSSÍVEIS. SANTO EXPEDITO, O SANTO DA ULTIMA HORA E SANTA EDWIGES A SANTA DOS NECESSITADOS. INTERCEDEI JUNTO AO PAI POR MIM ( De conseguir um estagio remunerado) EU VOS GLORIFICO E VOS LOUVO SEMPRE. CURVAR-ME-EI DIANTE DE VÓS. REZAR 1 PAI NOSSO E 3 AVES MARIAS. CONFIO EM DEUS COM TODAS MINHAS FORÇAS E PEÇO QUE ILUMINE MEU CAMINHO E A MINHA VIDA. AMÉM. ATENÇÃO: REZAR E PUBLICAR POR 3 DIAS. OBSERVE O QUE ACONTECERÁ NO 4º SUA GRAÇA SERÁ ALCANÇADA POR MAIS DIFICIL QUE SEJA"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)