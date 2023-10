Oração para fazer antes de uma entrevista de emprego

Orar antes de uma entrevista de emprego é uma forma que as pessoas recorrem para buscarem calma, confiança, concentração, e tranquilidade. Isso porque esse é um momento que geralmente é cheio de expectativas e ansiedade pela pessoa que deseja muito conquistar a vaga disponibilizada. Abaixo, confira uma oração para rezar antes de uma entrevista e melhorar o desempenho na conversa com o recrutador, aumentando suas chances de contratação.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração; Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Ó meu Pai amado, no nome mais que vencedor do Senhor Jesus, com toda humildade e respeito meu Deus, eu me coloco agora na sua santa e poderosa presença, meu Pai; para pedir que o Senhor venha agora com toda sua tremenda força e poder agir fortemente, em todas as áreas da minha vida profissional e financeira...

Para libertar e remover dos meus caminhos, carreira, vida, espirito; e também dessa entrevista de emprego que em breve eu vou participar. Todo tipo de impedimento, barreira, no, inveja, mal-entendido, negatividade, fracasso, derrota, antipatia, rejeição, palavras e atitudes inadequadas, pensamentos negativos, influências ou qualquer outro tipo de obra ou presença das forças do mal, na minha vida, no ambiente em que vou fazer a entrevista, ou na vida da pessoa que vai me entrevistar.

Pai querido, em nome mais que vencedor do Senhor Jesus, é o que eu te peço, e desde já te agradeço, pelo Senhor ter ouvido e ter atendido poderosamente essa minha simples e humilde oração.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)