Oração para ceia de Natal com a família

A ceia de Natal, no dia 24 de dezembro, é um momento especial para reunir a família e os amigos, celebrando a união e o amor. Além das deliciosas comidas, ela nos lembra do nascimento de Jesus, que trouxe ao mundo a mensagem de paz e fraternidade. A oração nesse momento torna tudo ainda mais significativo, pois nos conecta com a verdadeira essência do Natal: o espírito de amor e solidariedade ensinado por Cristo.

Ao orarmos, agradecemos pelas bênçãos recebidas e pedimos proteção e felicidade para o ano novo. Isso fortalece os laços de afeto entre todos. A prece representa um gesto de carinho que transforma a ceia em uma experiência ainda mais especial. Assim, celebramos não apenas o Natal, mas também o amor e a harmonia que Jesus nos ensinou. Para trazer esse momento para a sua ceia, confira a oração abaixo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Deus do Natal e de todos os dias, doador de todos os dons,

nós te agradecemos pelas muitas maneiras com que nos abençoas e

por cada pessoa reunida ao redor desta mesa.

Abençoa-nos, Senhor, a nós, à nossa comida e à nossa companhia.

Abençoa, Senhor, aqueles que amamos e que não estão aqui connosco.

Recordamos, com gratidão e amor, o teu humilde nascimento nas nossas vidas e oramos pelos que não têm comida, nem família, nem amizade neste momento.

Recordamos o estábulo em que Tu nasceste e oramos por quem não tem onde viver.

Recordamos a tua fuga para o Egito e rezamos pelos perseguidos e refugiados.

Juntamente com os teus anjos, damos glória a Deus nas alturas e

rezamos pela paz e pela boa vontade entre os homens na terra.

Ajuda-nos a ver o que realmente importa e a responder com fé,

esperança e amor.

Faz do nosso coração um presépio para o Menino Jesus.

Mantém-nos seguros e perto de ti neste ano que está a chegar.

Porque Tu és nosso Senhor, no Natal e sempre.

Amém."

Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com