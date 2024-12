Oração para fazer na véspera e no Natal

O Natal é um momento de celebração da fé cristã, que lembra e comemora o nascimento de Jesus Cristo, representando o amor divino e a salvação. Para quem é cristão, o 25 de dezembro significa o cumprimento de uma promessa de Deus à humanidade.

Nesse sentido, a oração é uma grande aliada para este período, pois proporciona aproximação de Deus e fortalece nossa fé a Ele. Ao orar, ainda, expressamos gratidão por Cristo e renovamos nosso compromisso com os ensinamentos de amor, humildade e perdão. A prece também oferece consolo, especialmente diante das dificuldades, lembrando-nos do verdadeiro significado do Natal. Além disso, ela nos ajuda a viver com mais empatia e compaixão para com o próximo, em um mundo já com bastante violência, discriminação e antipatia.

Assim, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações para fazer na véspera e no Natal.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração para a véspera de Natal

"Pai amoroso,

Ajuda-nos a recordar o nascimento de Jesus,

para que possamos partilhar a canção dos anjos,

a alegria dos pastores,

e a adoração dos sábios.

Fechar a porta do ódio

e abrir a porta do amor em todo o mundo.

Que a bondade venha com cada presente

e bons desejos em cada saudação.

Livrai-nos do mal pela bênção

que Cristo traz,

e nos ensina a ser alegres com o coração limpo.

Que a manhã de Natal

nos faça felizes por sermos teus filhos,

e a noite de Natal nos leve para as nossas camas

com pensamentos de gratidão,

perdoando e perdoado,

pelo amor de Jesus.

Amém."

Oração para o dia de Natal

"Senhor, nesta santa ocasião de prece, música e riso, nós vós louvamos pelas maravilhas que tendes enviado para nós: pela estrela brilhante, pelas canções angelicais, pelas lágrimas infantis vindas da humilde manjedoura. Nós vos louvamos pelo verbo que se fez carne e observamos a glória desta criança banhada em seu próprio esplendor. Esteja conosco enquanto cantamos as ironias do Natal, o incompreensível compreendido, a poesia feita de dura realidade, o bebê desamparado e os problemas do mundo atual. Nos ajoelhamos diante dos pastores, dos estalajadeiros e dos sábios. Ajudai-nos progredir cada vez mais. Amém."

