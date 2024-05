A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à presença dele por meio da espiritualidade. Com ela, é possível conversar com o criador, suplicar por bênçãos, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importando o lugar em que se encontrar. Abaixo, confira a oração para cada dia da semana.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Orações

Oração para o domingo

"Senhor, devoto-te este meu dia de descanso e se, porventura eu não puder descansar sei que saberás relevar este caso. Sei senhor, que és o criador de todas as coisas, e revelou nas escrituras, o relato autêntico da sua atividade criadora. Assim diz a escritura sagrada: 'Em seis dias fez o senhor o céu e a terra e tudo que tem vida sobre a terra, e descansou no sétimo dia dessa primeira semana'. Assim, estabeleceu o sétimo dia como perpétuo monumento comemorativo de sua esmerada obra criadora. O primeiro homem e a primeira mulher foram formados à imagem de Deus como obra-prima da criação, foi-lhes dado domínio sobre o mundo e atribuído a responsabilidade de cuidar do senhor. Quando o mundo foi concluído, ele era 'muito bom', proclamando a glória de Deus. Assim proclamo este meu dia de descanso para sua glória senhor. Assim, neste dia irei ao culto ou à missa e honrarei teu santo nome fazendo minhas orações em dobro, e entoando a oração que o pai nos ensinou. (Reze dois Pais-Nossos) Por sua santa glória. Amém".

Oração para a segunda

"Senhor meu, acreditando piamente que há um só Deus acima de todas as coisas - pai, filho e espírito santo, uma unidade de três divindades iguais, eternas, imortais, gostaria que vós dedicastes esta semana que está começando a mim e às pessoas ao meu redor. Deus vós que é imortal, onipotente, onisciente, está acima de tudo e, sempre presente vela por este filho para que tudo transcorra bem dentro do meu merecimento, e de acordo com sua palavra. Sei que me reservas um reino infinito e muito está além da minha compreensão humana. Por isso mesmo, estou aqui a serviço da vossa revelação, para sempre ser digno do senhor, para sua adoração e ser servidor e parte de sua criação. Abençoa pois este filho e tudo o que irá lhe suceder. Amém".

Oração para a terça

"Deus, eterno pai, criador, o originador, o mantenedor e o soberano de toda a criação, fazei com que este seja mais um dia devotado à sua glória e seja perfeito. Vós que sois justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se, e grande em constante amor e fidelidade, dai-me a vossa luz para que eu não me desvie do vosso bendito caminho. As qualidades e os poderes manifestos no filho e o espírito santo também se constituam o melhor do seu amor em mim neste dia. Assim seja".

Oração para a quarta

"Jesus Cristo, filho de Deus, mais um dia da semana se anuncia perante mim. Abençoa-me para que este dia seja em sua consagração, vós, que fostes a encarnação de Deus. Por meio de ti foram criadas todas as coisas, por meio de ti seja revelado a todos, o amor infinito de Deus e efetuada a salvação da humanidade. Por isso mesmo, as graças sejam dadas. Que por seus milagres sejam manifestados o poder de Deus mais uma vez e, que possa abençoar a mim e a minha família. Consagre a todos, Jesus Cristo, neste dia. Tu que sofrestes e morrestes voluntariamente na cruz por nossos pecados e, em nosso lugar, foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez, em glória, para o livramento final de seu povo e a restauração de todas as coisas. Amém".

Oração para a quinta

"Mais um dia devotado ao senhor, e eu vos agradeço este dia através de nosso senhor Jesus Cristo, seu filho unigênito que foi sacrificado e morto para salvar a humanidade. Quero hoje lembrar, que para sua honra e glória, somos todos iguais em Cristo, o qual por um só espírito, nos uniu numa comunhão com ele e uns com os outros. Devemos servir e ser servidos sem parcialidade ou restrição, sem nenhum tipo de preconceito. Que eu afaste hoje e todos os dias de minha vida, de minha cabeça todo o tipo de preconceito, imparcialidade ou discriminação contra qualquer inimigo ou criatura da face da terra. Que eu jamais julgue. Que de minha boca só saiam palavras de fé, ânimo e misericórdia. Amém".

Oração para a sexta

"Mais uma semana está quase terminando. Mais uma etapa na minha vida em que quero atestar minha fé e confiança em nosso senhor Jesus Cristo, tal qual tive a oportunidade de atestar no batismo. Rezo pela graça do batismo de Jesus. Pelo batismo confessamos nossa fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo, e atestamos nossa morte para o pecado e nosso propósito de andar puros na vida. Faz com que isso seja verdade todos os dias de minha vida. Reconheço a Cristo como senhor e salvador, faço parte do seu povo e sou aceito como membro por sua igreja. Que eu seja símbolo de união com Cristo, do perdão de nossos pecados e de nosso recebimento do espírito santo. Amém".

Oração para o sábado

"Senhor, mais uma semana se vai mais um dia vem, e preciso mais uma vez reafirmar a minha crença na salvação, nos exemplos da vida de Cristo e na fé na sua santa igreja. Sei que não sou nada senhor, apenas um grão de areia na imensidão da brasa do seu infinito amor. Mas faz-me expressar com magnitude e com grandeza seus propósitos. Faz-me a cada hora, a cada momento vivenciar as suas leis maiores: os dez mandamentos. Quero estar digno da conduta de Cristo. Quero ser digno das relações humanas e, estar limpo na hora do julgamento das minhas ações. Que assim seja! Que eu permaneça obediente para demonstrar a cada dia, como só a palavra de Cristo é capaz de transformar vidas e fortalecer, portanto, o testemunho cristão. Que assim seja! Amém".

