Quando alguém decide se entregar e aceitar Jesus em sua vida, está iniciando uma jornada de transformação espiritual. Essa decisão vem muitas vezes carregada de um desejo sincero de encontrar paz, propósito e redenção. Durante esse processo, a oração se torna um intermédio poderoso, permitindo que essa pessoa se comunique diretamente com Deus, expressando suas preocupações, arrependimentos e gratidão.

Por meio da oração, essa pessoa pode sentir a presença divina e experimentar uma conexão íntima com o Criador, encontrando conforto, orientação e força para enfrentar os desafios da vida. Assim, a prece se torna não apenas uma prática religiosa, mas uma fonte de esperança e renovação espiritual para aqueles que buscam uma relação mais profunda com Deus através de Jesus Cristo. Abaixo, veja oração para aceitar e se entregar a Jesus.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração aceitar Jesus

“Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar, e na Sua ressurreição. Por isso, eu te peço perdão pelos meus pecados e que o mesmo sangue derramado na cruz cubra toda a minha vida e me purifique de todo pecado e injustiça.

Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador e recebo o teu Espírito Santo em meu coração para que, a partir de hoje, eu me transforme na pessoa que tu desejas que eu seja.

Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no Livro da Vida e me faz um participante da tua herança eterna.

Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que eu tenho com as trevas para aceitar Jesus como meu único senhor. Amém.”

Oração para filho aceitar Jesus

“Senhor, Tu é o meu Deus Grande e Poderoso.

Tua majestade se estende de geração em geração.

Quero Te louvar pela minha família, pelos meus filhos e por aqueles que Tu envias para viver comigo. Obrigado pelo dom da vida dos meus filhos, pela saúde que gozam e pelo que o Senhor tem feito por eles. Agradeço por derramar sobre mim o dom da maternidade e o Seu amor incondicional para eu poder orar com poder por eles.

E hoje venho a Ti, clamar por esse meu filho (falar o nome do filho), que buscou outros caminhos e afastou-se de Ti. Essas escolhas o levaram a uma vida de pecado que o distancia dos planos que o Senhor traçou para ele.

Senhor, não afastei a Vossa Misericórdia da vida dele. Toca nas áreas que precisam ser libertas. Que ele escute a sua voz, chamando-o de volta. Acenda no coração dele o desejo de Te conhecer.

Refaz, Senhor, todos os relacionamentos, fazendo com que ele sinta vontade de se aproximar de pessoas do bem. Coloca no caminho dele, pessoas indicadas por Ti para resgatá-lo do mundo em que hoje se encontra. Quebra toda resistência que possa atrapalhar esses contatos.

Derrame o Espírito Santo sobre ele, dando o dom do discernimento para ele saber distinguir o que vem de Ti e o que não vem, o que é do bem e o que é do mal. Proteja-o de toda investida do inimigo, afastando-o de situações que o mantenham aprisionado a ele. Reconstrói relacionamentos, a convivência com o pai, com os irmãos e com os familiares dentro de nossa casa.

Unge-me, Senhor, agora com Teu Espírito para eu saber falar palavras que edifiquem e permanecer calada nos momentos certos.

Senhor, eu já Te louvo e Te agradeço, porque sei que Tu ouves a minha oração, e que o meu filho será liberto de todo o mal e reconduzido para os caminhos que preparaste para ele. Em nome de Jesus. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)