Em algum momento da vida, muitas pessoas já sentiram aquele vazio que toma conta do peito, um sentimento de agonia que parece não passar. Infelizmente, acontencimentos da vida, como discussões, frustrações, perdas de familiares etc, tendem a gerar essa sensação de aflição, que nada faz bem para o corpo e espírito.

Para se livrar desse vazio, converse com Deus, o Criador dos ceús e da Terra, e peça pela benção do preenchimento da esperança no seu coração, para conseguir superar qualquer sentimento incômodo que assola sua vida.

O Salmo 77 é um lamento do salmista no qual ele clama a Deus por ajuda e alívio de seus problemas. O leitor da escritura começa declarando que está clamando a Deus e implora queEle ouça seu clamor. Ele declara que está angustiado e que não consegue encontrar a paz. Confira abaixo oração para acabar com o vazio que sinto no peito com o salmo 77​.

Oração

"Hoje eu venho até Ti Senhor, humildemente, pedindo a Tua ajuda para acabar com o vazio que sinto no peito. É uma sensação que me

incomoda profundamente, uma sensação de que algo está faltando em minha vida, que algo está errado.

Senhor, eu sei que Tu és o único que pode preencher esse vazio em meu peito. Por isso, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia para

que me ajude a superar esse sentimento e encontrar a paz interior que é tão desejada por mim.

Ajuda-me a compreender a causa desse vazio e, se necessário, dá-me a força para enfrentá-la. Fortalece a minha fé, para que eu possa

caminhar em direção à Tua luz e encontrar a solução que tanto busco.

Que a Tua presença em minha vida seja a resposta para esse vazio que sinto. Que o Teu amor seja a força que me impulsiona a superar

qualquer dificuldade e encontrar a felicidade plena.

Preciso preencher este vazio que tenho no peito com a tua luz.

Em nome de Jesus, eu Te peço, amém.

Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos.

No dia da minha angústia busquei ao Senhor; a minha mão se estendeu de noite, e não cessava; a minha alma recusava ser consolada.

Lembrava-me de Deus, e me perturbei; queixava-me, e o meu espírito desfalecia.

Sustentaste os meus olhos acordados; estou tão perturbado que não posso falar.

Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos.

De noite chamei à lembrança o meu cântico; meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou.

Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável?

Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração?

Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira?

E eu disse: Isto é enfermidade minha; mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo.

Eu me lembrarei das obras do Senhor; certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade.

Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos.

O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus?

Tu és o Deus que fazes maravilhas; tu fizeste notória a tua força entre os povos.

Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José.

As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram; os abismos também se abalaram.

As nuvens lançaram água, os céus deram um som; as tuas flechas correram duma para outra parte.

A voz do teu trovão estava no céu; os relâmpagos iluminaram o mundo; a terra se abalou e tremeu.

O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos.

Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão."

