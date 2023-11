Oração para a pessoa amar loucamente de volta e sentir ciúmes

É comum que pessoas busquem na espiritualidade a solução ou orientação para seus problemas, sejam de ordem pessoal, profissional ou que envolvam relações. Resolver uma questão amorosa, por exemplo, às vezes pode parecer um desafio, ainda mais quando você está apaixonado(a) por alguém e a pessoa não demonstra o mesmo. Além de recorrer à oração, querer que essa pessoa se apaixone de volte requer também atitudes práticas. Abaixo, veja uma prece para a pessoa amar loucamente e sentir ciúmes.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Querido pai! Você sabe todos os meus pensamentos e sabe tudo o que estou a sentir neste momento.

Você é a única testemunha da minha verdade, dos meus depoimentos e testemunhos a você, e dos meus desejos mais profundos.

Você é meu confidente favorito e sou eternamente grata a você por sua presença, por me ouvir em situações passadas e me dar seu conhecimento, apoio e amor incondicional.

Como bem sabe, (meu nome), estou apaixonada por uma pessoa, (nome fulano).

Não consigo tirá-lo da minha cabeça, ele me chamou a atenção e, pouco a pouco, o sentimento de afeição e amizade, que eu tinha se transformou em amor profundo.

Imploro Senhor, por sua ajuda, seus poderes, graça, luz e força, para que a partir deste momento, que ele (nome pessoa) se apaixone somente e desesperadamente por mim.

Que ele sinta prazer na minha presença, em estar pensando em mim, e que tenha o desejo e vontade de fazer sua vida comigo ao seu lado.

Permita-me, Deus, sentir o mais profundo, feliz, doce e sincero amor do seu coração. Quero que ele me ame tanto a ponto de enlouquecer e de ficar aos meus pés.

Quero ter uma ligação tão profunda com ele que, que mesmo no caso dele ficar longe de mim no futuro, sinta saudades e que fiquemos ligados para sempre e assim nunca me esquecer.

Padre, peço-lhe que eu seja o seu principal pensamento ao acordar e aquela que preencherá seu dia.

Que o simples fato de me ver ao lado de outros homens, ou de alguém fique morrendo de ciúmes e perceber de uma vez por todas que ele me ama tanto, quanto eu o amo.

Dá-lhe coragem e condição para mostrar o seu amor e fazer o pedido.

Amém!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)