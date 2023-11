A oração “Lembrai-vos” é uma prece popular que milhões de pessoas rezam à Virgem Maria como forma de demonstração de seu amor e confiar-lhe alguma intenção especial. Foi bastante rezada por Madre Teresa de Calcutá sempre que enfrentava alguma emergência e necessitava de um milagre. A santa também ensinava outras pessoas a rezá-la quando mais precisassem de ajuda. São Francisco de Sales também rezava esta oração todos os dias. Abaixo, confira a oração Lembrai-vos para se conectar ao amor e piedade de Maria, a mãe de Jesus.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Lembrai-Vos, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, e reclamado o vosso socorro, fosse por Vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a Vós, Virgem entre todas singular, como a Mãe recorro, de Vós me valho, e, gemendo sob os pesos dos meus pecados, me prostro a Vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus humanado, dignai-Vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que Vos peço. Amém"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Mirelly Pires)