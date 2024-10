Oração forte para se proteger de Bruxas no Halloween

O Halloween, ou Dia das Bruxas, é comemorado no dia 31 de outubro em todo mundo. Nessa data, pessoas costumam se fantasiar das mais diversas roupas temáticas de filmes e séries, sobretudo de terror, e perguntar a famosa frase: "gostosuras ou travessuras?".

Por essa data ser relacionada ao macabro e ao terror, muitas pessoas acreditam que o Halloween é um dia propulsor do mal, do azar e das energias negativas, e preferem estar distantes de quaisquer interações com a data.

Há também quem goste da data, mas, mesmo assim, tem seus receios quanto ao sobrenatural. Independentemente da situação, pedir proteção para si e para os outros nunca é demais.

Assim, a oração pode ser uma grande suporte durante o Halloween. Ao orar uma prece, você pede que a luz divina envolva você e a todos, afastando toda energia negativa e assombração que possa tentar cruzar vossos caminhos. Abaixo, veja uma oração de proteção contra as bruxas e outros ícones aterrorizantes do Halloween.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Neste Halloween, quando as sombras dançam e as fronteiras entre os mundos se tornam tênues, venho em busca de proteção e paz.

Que a luz divina me envolva, afastando toda energia negativa e assombração que possa tentar cruzar meu caminho. Peço que as forças da luz me cercam, dando-me coragem e serenidade diante do que não se vê.

Neste tempo de mistérios e tradições, que a alegria do Halloween não se misture com o medo. Invoco a proteção dos espíritos benevolentes, dos meus ancestrais e de todos aqueles que cuidam de mim.

Que as brincadeiras e os sorrisos das crianças iluminem a noite, e que qualquer espírito maligno ou assombração se mantenha distante, sem poder sobre mim ou sobre meu lar.

Que cada porta e janela estejam guardadas, e que a luz da minha alma brilhe intensamente, expulsando qualquer sombra que tente se aproximar.

Agradeço por cada proteção recebida, e pela força que me acompanha neste caminho. Que a paz reine em minha vida, e que eu possa sempre caminhar na luz.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de oliberal.com)