Duas palavras que resumem o Salmo 66 são: gratidão e confiança. Ele é indicado para exaltar o nome de Deus e aclamar tudo aquilo que é originado pelas mãos Dele. O trecho da bíblia contém 20 versículos que, pronunciados com muita fé, nos aproximam do Pai e fazem com que graças sejam alcançadas.. A prece demostra total confiança no Pai, agradece pelos livramentos, reconhece as graças divinas e exalta o nome do Senhor, como aquele que tudo pode. Confira abaixo a oração do Salmo 66.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

1 Celebrai com júbilo à Deus com alegria, todas as terras.

2 Cantai a glória do seu nome; dai glória ao seu louvor.

3 Dizei a Deus: Quão tremendo és tu nas tuas obras! Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos.

4 Todos os moradores da terra te adorraõ e te cantarão; cantarão o teu nome.

5 Vinde, e vede as obras de Deus; é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens.

6 Converteu o amar em terra seca; passaram o rio a pé; ali nos alegramos nele.

7 Ele domina eternamente pelo seu poder; os seus olhos estão sobre as nações; não se exaltem os rebeldes.

8 Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor,

9 Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que asejam abalados os nossos pés.

10 Pois tu, ó Deus, nos provaste; tu nos refinaste como se afina a prata.

11 Tu nos pusestes na rede; afligiste os nossos lombos.

12 Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça; passamos pelo fogo e pela aágua, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso.

13 Entrarei em tua casa com holocaustos; pagar-te-ei os meus votos,

14 Os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia.

15 Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros; oferecerei novilhos com cabritos.

16 Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma.

17 A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua.

18 Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá;

19 Mas, na verdade, Deus me ouviu; atendeu à voz da minha oração.

20 Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia.

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)