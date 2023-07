Oração de São Tomé 'Ver para Crer' para fortalecer a fé

Comemora-se no dia 3 de julho o dia de São Tomé, o padroeiro dos pedreiros, dos arquitetos e dos cegos. Um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, Tomé acompanhou Jesus como discípulo durante os três anos de vida pública do Mestre. O santo está ligado ao fato de ter duvidado de seus companheiros, quando estes disseram ter visto Jesus ressuscitado, pois Tomé quis Ver para Crer.

Nisso, ele representa cada um de nós quando duvidamos de algumas coisas. Por outro lado, a dúvida nos ajuda a compreender que Deus não dispensa a necessidade da certeza, mas elogia aqueles que acreditam sem mesmo terem visto. Porém, que possamos também nos inspirar no testemunho de fé quando a verdade se apresentam aos nossos olhos. Confira abaixo a oração de São Tomé para fortalecer a fé:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Protetor da minha vida, São Tomé amigo fiel, ajudai-me a crer sempre mais na promessa maravilhosa de amor que Deus tem para mim.

Diz o evangelho que reconhecestes o senhor ressuscitado ao tocar-lhe as feridas abertas pelos pregos e pela lança.

Concedei a nós a graça de também percebermos a presença real de Jesus em nossa trajetória.

Iluminai-nos com a sabedoria dos céus para identificarmos e preferirmos as obras do bem.

Ensinai-nos a sermos bons discípulos do senhor e a levar a cruz de todo o dia com o olhar voltado para o Jesus salvador.

Tirai-nos a incredulidade para que sejamos verdadeiros adoradores.

Sobre vosso auxílio e exemplo prometemos estar aos pés do altíssimo e sempre o bendizer, falando as mesmas palavras que

pronunciastes ao reconhecer Cristo: 'Meu senhor e meu Deus'.

Amém."

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)