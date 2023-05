Oração da tarde para agradecer e pedir proteção

A tarde é um período em que muitas pessoas estão realizando atividades, vivendo no autómatico e esquecendo de viver e agradecer pelas bênçãos diárias. A oração da tarde serve como uma pausa reconfortante, pois, em uma conversa íntima com Deus, o criador do universo é capaz de nos fazer perceber o quanto Ele nos ama, nos guia, nos inspira e nos protege. Por isso, procure reservar alguns minutinhos para fazer suas preces também nessa parte do dia. Veja algumas delas abaixo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Primeira oração

"Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Senhor Deus, nosso Pai, nós cremos em vós.

Nós esperamos em vós. Nós vos amamos.

Nós vos agradecemos a tarde deste dia.

Nós vos damos graças, por que estamos com vida e nós vos oferecemos este dia com todas as nossas alegrias e sofrimentos, com todos os nossos trabalhos e divertimentos.

Guardai-nos do pecado e fazei de nós um instrumento de vossa paz e de vosso amor.

Ajudai-nos a observar vossos mandamentos.

Amém."

Segunda oração

Senhor, venho te agradecer nesta tarde, a manhã maravilhosa que me deste e a noite que ainda esta por vir.

Que eu continue Senhor, sendo paciente, compreensivo, justo e equilibrado em minhas ações.

Que os meus olhos não vejam as maldades, que meus ouvidos não ouçam calunias e que de minha boca só saiam palavras de agrado.

Conserve Senhor o meu Espírito em amor e paz, para que eu viva em plenitude e harmonia, com todos meus irmãos.

Eu te peço nesta tarde Senhor, que eu seja tão bom e alegre, para que por onde eu passar, eu possa espalhar essa luz radiante de seu sagrado coração.

Amém!

Terceira oração

"Senhor, no silêncio desta tarde que se inicia venho pedir-te paz, serenidade, compreensão, sabedoria, e força.

Quero poder sentir um mundo muito melhor.

Ser paciente, compreensivo, manso e prudente.

Ver além das aparências.

Teus filhos como tu mesmo os vê e assim, não ver senão o bem em cada um.

Cerra meus ouvidos a toda calúnia.

Guarda minha língua de toda maldade.

Que só de benção se encha meu espírito.

Que todos os que a mim se achegarem sintam a tua presença.

Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso desta tarde eu te revele a todos.

Senhor, tu podes todas as coisas.

Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo.

Cria Senhor, as possibilidades para realização do meu desejo.

Em nome de Jesus,

Amém."

Quarta oração

"Senhor, fazei com que a paz e a serenidade entrem em nosso lar nessa linda tarde de hoje e que aqui permaneçam de forma a produzirem raízes sólidas de amor, prosperidade, união familiar, respeito, amizade e prosperidade.

Que todas as energias que não são do bem saiam para a entrada nessa tarde do bem-querer de Jesus Cristo, nosso salvador.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)