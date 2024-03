Oração a São Miguel Arcanjo para alcançar libertação

A oração do São Miguel Arcanjo é uma das mais poderosas do santo, pois ele, ao lado de outros anjos, combateu e venceu Lúcifer quando este se revoltou contra Deus. Por isso, recorra à prece do padroeiro das profissões quando estiver precisando de ajuda e força nos desafios da sua vida.

Ao lado de São Gabriel e São Rafael, São Miguel Arcanjo é um dos mencionados nas Escrituras, sendo citado duas vezes no Antigo testamento e duas no Novo Testamento. Conhecido como o "anjo do arrependimento e da justiça", São Miguel Arcanjo é líder dos exércitos celestiais de anjos e responsável pela defesa das pessoas contra as ações de demônios. Abaixo, confira a oração poderosa de São Miguel Arcanjo para alcançar libertação.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Glorioso São Miguel Arcanjo,

poderoso vencedor das batalhas espirituais,

vinde em auxílio das minhas necessidades

espirituais e temporais.

Afugentai de minha presença todo mal

e todo ataque e ciladas do inimigo.

Com sua poderosa espada de luz,

derrotai todas as forças malignas

e iluminai meus caminhos

com a luz de tua proteção.

Arcanjo Miguel,

do mal: libertai-me;

do inimigo: livrai-me;

das tempestades: socorrei-me;

dos perigos: protegei-me;

das perseguições: salvai-me!

Glorioso São Miguel Arcanjo,

pelo poder celeste a vós conferido,

sê para mim o guerreiro valente

e conduzi-me nos caminhos da paz.

Amém!"

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)