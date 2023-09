Celebra-se em 29 de setembro o dia de São Miguel Arcanjo, anjo do arrependimento e da justiça. Liderando ao lado de São Gabriel e São Rafael, lutaram e venceram Lúcifer quando este se revoltou com Deus. Por isto, o líder dos exércitos celestiais de anjos é responsável pela defesa das pessoas contra as ações de demônios.

Abaixo, confira a oração a São Miguel Arcanjo, para pedir libertação e proteção.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Glorioso São Miguel Arcanjo,

poderoso vencedor das batalhas espirituais,

vinde em auxílio das minhas necessidades

espirituais e temporais.

Afugentai de minha presença todo mal

e todo ataque e ciladas do inimigo.

Com sua poderosa espada de luz,

derrotai todas as forças malignas

e iluminai meus caminhos

com a luz de tua proteção.

Arcanjo Miguel,

do mal: libertai-me;

do inimigo: livrai-me;

das tempestades: socorrei-me;

dos perigos: protegei-me;

das perseguições: salvai-me!

Glorioso São Miguel Arcanjo,

pelo poder celeste a vós conferido,

sê para mim o guerreiro valente

e conduzi-me nos caminhos da paz.

Amém!"

Versão pronunciada

