Oração de São Miguel Arcanjo para fazer por 21 dias para limpeza espiritual

A oração do São Miguel Arcanjo é uma das mais poderosas, pois ele, ao lado de outros anjos, combateu e venceu Lúcifer quando este se revoltou contra Deus. Por isso, recorra à prece do padroeiro das profissões quando estiver precisando de ajuda e força nos desafios da sua vida.

Ao lado de São Gabriel e São Rafael, São Miguel Arcanjo é um dos mencionados nas Escrituras, sendo citado duas vezes no Antigo testamento e duas no Novo Testamento. Conhecido como o "anjo do arrependimento e da justiça", São Miguel Arcanjo é líder dos exércitos celestiais de anjos e responsável pela defesa das pessoas contra as ações de demônios.

Durante um período de 21 dias, ore ininterruptamente a prece do Arcanjo Miguel, para se proteger de maldições e manter o espírito limpo. Confira abaixo a oração poderosa do Arcanjo Miguel.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

"Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura.

Eu peço a meu Eu Superior que feche minha aura e estabeleça um canal Crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias Crísticas possam fluir até mim.

Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias Divinas.

Agora apelo ao Arcanjo Miguel, da 13ª Dimensão, para que sele e proteja completamente esta sagrada experiência.

Agora apelo ao Círculo de Segurança da 13ª dimensão para que sele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo,

assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza Crística e que exista atualmente dentro deste campo.

Agora apelo aos Mestres Ascensionados e a nossos assistentes Crísticos para que removam e dissolvam completamente,

todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação auto impostos,

tanto conhecidos como desconhecidos.

Uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo.

Eu sou livre! Eu sou livre! Eu sou livre! Eu sou livre! Eu sou livre! Eu sou livre! Eu sou livre!

Eu, o ser conhecido como (declare seu nome) nesta encarnação particular, por este meio revogo e renuncio a todos e

cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e/ou contratos de associação que já não servem a meu bem mais elevado, nesta vida, vidas

passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações.

Eu agora ordeno a todas as entidades (que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações às que agora renuncio)

que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre e em forma retroativa, levando seus artefatos,

dispositivos e energias semeadas.

Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos,

dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus.

Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo.

Ademais, eu peço que o Espírito Santo “testemunhe” essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus.

Eu declaro isto adiante e retroativamente.

E assim seja.

Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental,

emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante e em retroativo.

Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem,

à vibração de Cristo também.

Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu.

Havendo declarado tudo isto eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio Eu Superior para que façam mudanças em minha vida

para acomodar esta nova dedicação e peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também.

Eu agora declaro isto a Deus.

Que seja escrito no Livro da Vida.

Que assim seja.

Graças a Deus.

Ao Universo e à Mente de Deus inteira e a cada ser Nela contido, a todos os lugares onde tenha estado, experiências das quais tenha participado

e a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim: qualquer coisa que se mantenha

entre nós, eu agora curo e perdoo.

Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain para que ajudem e testemunhem esta cura.

Eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu.

Eu lhes peço que me perdoem, por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu.

O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo, por tudo o que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu Eu Superior.

Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados.

Todos estamos agora elevados a nossos seres Crísticos.

Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo.

Nós estamos plenos e rodeados da dourada Luz de Cristo.

Nós somos livres de todas as vibrações de 3ª e 4ª dimensões de dor, medo e ira.

Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas,

estão agora liberados e curados.

Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a Chama Violeta todas as minhas energias que me foram tiradas

e as retorne a mim agora em seu estado purificado.

Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu peço que esses canais, através dos quais se drenava minha energia,

sejam dissolvidos completamente.

Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade.

Eu peço que o selo do Domínio do Cristo seja colocado sobre mim.

Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpra.

E assim é.

Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes.

Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo, que eu seja protegido(a) para sempre das influências

que me impedem de fazer a vontade de nosso Criador.

Assim é!

Eu dou graças a Deus, aos Mestres Ascensos, aos Anjos e Arcanjos, e a todos os outros que participaram neste ato de cura

e elevação contínua do meu ser!

Selah.

Santo, santo, santo é o senhor Deus do universo!

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)