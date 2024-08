O que é Amazônia Azul? Conheça a área incorporada ao mapa brasileiro

A Amazônia Azul, área incorporada ao mapa do Brasil, trata-se do território marítimo brasileiro. A região é uma Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do país e possui 3,6 milhões de quilômetros quadrados. Com grande potencial de recursos, a Amazônia Azul já foi adotada por veículos de imprensa brasileiros.

VEJA MAIS

Conforme a Marinha do Brasil, a extensão correta da área é de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. A proporção se torna oficial caso haja aceitação do Estudo do Limite Exterior da Plataforma Continental Brasileira, reivindicação feita à Organização das Nações Unidas (ONU). A Amazônia Azul corresponde a cerca de 67% da área continental brasileira.

Esse perímetro, pertencente ao Brasil, é rico em biodiversidade marinha e recursos minerais, energéticos e não extrativos. Toda a margem da costa marítima brasileira é parte da Amazônia Azul, inclusive as áreas marinhas que cercam ilhas oceânicas e rochedos. Entre os usos econômicos da zona, estão pescados, minerais, petróleo, gás, energia maremotriz e energia eólica.

Amazônia Azul, conforme a Marinha brasileira (Reprodução / Marinha do Brasil)

A estabilidade climática do país depende da Amazônia Azul, bem como a qualidade ambiental. A principal forma de exploração de recursos vivos é a pesca extrativista, o que permite um amplo desenvolvimento de estoque genérico - que é pouco explorado. Entretanto, mesmo com grande biodiversidade, há poucos peixes na área.

Outra condição negativa da Amazônia Azul está nas características físico-químicas das águas. Pobre em nutrientes, o ambiente marinho possui produção primária pequena. Assim, a cadeia alimentar do local torna-se mais complexa.

Mesmo com poucos peixes, essa área é alvo de pesca para subsistência, ou seja, pescadores extraem para complementar a renda familiar. Porém, a degradação ambiental da costa, resultado de conflitos com a pesca industrial e a especulação imobiliária, tem ameaçado a pesca artesanal. Desde 1970, a pesca industrial recebe subsídios governamentais.

VEJA MAIS

A mineração na Amazônia Azul foca, principalmente, na exploração de areia e cascalho, além de ilmenita, monazita, zirconita e rutilo. Não se sabe a porcentagem exata do PIB brasileiro relacionado à extração nesse perímetro. Os recursos minerais da zona são utilizados, especialmente, na construção civil.

Os campos marítimos abrigam a maioria das reservas brasileiras de petróleo. Recursos energéticos alternativos associados ao mar do Brasil podem ser de grande importância para desacelerar o aquecimento global. Além disso, a Amazônia Azul é relevante estrategicamente para o país, pois cerca de 95% do comércio exterior é feito por vias marítimas, segundo a Marinha do Brasil.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)