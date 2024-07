Professora cria aplicativo para ter noção do tamanho e formato de pênis de qualquer homem

A coach e professora de pilates Triin Randloo desenvolveu o SizeHim, aplicativo que oferece um retrato aproximado de órgãos genitais masculinos com base na análise das mãos dos seus donos.

Tudo começou quando a Triin, que nasceu na Estônia e tem 40 anos, estava numa reunião com anatomistas e fisioterapeutas e mencionou que sempre pedia fotos das mãos de pretendentes. Ela ouviu, então, que o seu pedido não era infundado. "Eles me explicaram que as proporções das mãos podem dizer o que há nas calças", contou a empreendedora.

Segundo a coluna Not Found, do portal Extra, o SizeHim funciona assim: a pessoa submete uma foto de uma das mãos de um crush e obtém detalhes anatômicos do dote peniano, chances de compatibilidade e até sugestões sexuais. Figuras de berinjelas, cogumelos e bananas, entre outras metáforas, são usadas para ilustrar os resultados.

A premissa é que órgãos sexuais compatíveis são um passaporte para a felicidade de um casal, diz Triin.

A ferramenta usa 21 fórmulas, incluindo o comprimento dos dedos, junto com um algoritmo que faz uma varredura e revela tudo o que você quer saber, sem precisar ficar disfarçando para espiar nas calças. A assinatura do aplicativo custa US$ 3 (cerca de R$ 16) por mês.

A relação entre dimensões de mãos e pênis não é tão direta assim, cientificamente falando, mas é correto afirmar que em indivíduos sadios existe uma harmonia e proporcionalidade entre as medidas do corpo. Uma série de condições médicas dificulta essa associação de medidas. Portadores da síndrome de Najjar, por exemplo, possuem pênis extremamente pequeno e mãos normais. Por outro lado, na síndrome de Roberts, os pacientes têm pênis com comprimentos acima da média e mãos com medidas normais ou até pequenas.