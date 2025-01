Linguagem corporal: entenda o que significa cruzar os dedos, mãos ou braços à frente do corpo

A linguagem corporal é capaz de expressar aquilo que não é dito com palavras. Movimentos, postura e olhares transmitem diferentes sensações conforme a situação em que se está envolvido e o que é sentindo naquele momento. Confira abaixo o significado de cruzar os dedos, as mãos ou os braços à frente do corpo.

O que significa cruzar os dedos à frente do corpo?

Cruzar os dedos à frente do corpo pode simbolizar a necessidade de estabelecer uma certa distância do outro ou introspecção. Quando há tensão nos dedos entrelaçados, significa a necessidade de reserva em relação ao outro. Entretanto, se há relaxamento, quer dizer que é um momento de introversão.

O que significa cruzar as mãos à frente do corpo?

Cruzar as mãos à frente do corpo, deixando o lado externo exposto e cobrindo o lado interno dos pulsos, pode ser sinal de submissão. Caso esse movimento seja associado a queixo e cabeça abaixados, a subordinação torna-se mais forte. A ação também é comumente vista como tentativa de autocontrole.

O que significa cruzar os braços à frente do corpo?

Cruzar os braços à frente do corpo pode ser visto como sinal de defesa, demonstração de desconforto, expressão de discordância ou resistência ao que está acontecendo. O significado da ação depende, especialmente, do contexto em que está inserida.