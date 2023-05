Jovem acha sofá avaliado em cerca de R$ 40 mil jogado na rua; vídeo

A jovem Amanda Joy dividiu opiniões na última semana após publicar um vídeo onde resgata um sofá que estava jogado no meio de uma rua de Nova York, nos Estados Unidos. O móvel foi produzido pela designer Sacha Lakic e é avaliado em cerca de 8 mil dólares (quase R$ 40 mil).

Amanda relata em um vídeo público na sua conta do TikTok que encontrou o sofá no meio da rua enquanto caminhava na cidade. A jovem afirma que pediu ajuda para o pai para retirar o móvel do lugar e que realizou uma limpeza profunda no exemplar, utilizando diversos produtos, inclusive uma máquina de limpeza a vácuo.

No fim da gravação, após realizar a limpeza do sofá, Amanda mostra como o móvel ficou posicionado em seu apartamento. Veja o vídeo:

Entretanto, a decisão da jovem foi bastante criticada por internautas. Com mais de 58 milhões de visualizações em seu vídeo, a atitude de Amanda dividiu opiniões. Um homem fala sobre a possibilidade do sofá estar repleto de percevejos, enquanto a influenciadora Susan Yara questiona: “Vocês estão preocupados com percevejos, mas eu me preocuparia com o que aconteceu neste sofá”.

