VÍDEO: Internauta viraliza com corda de pular sem fio; entenda

Marina Azevedo viralizou ao publicar um vídeo mostrando um novo modelo de corda para fazer exercício físico. No entanto, a corda não tem fio, apenas dois suportes que são segurados com as mãos e girados. O vídeo da moradora de Nova Odessa (SP) viralizou das redes sociais e causou polêmica sobre o equipamento.

No vídeo, ela explica como funciona: "cê gira um pedaço de um lado e um pedaço do outro para evitar acidente".

"Não pode só girar o braço e ficar pulando lá igual um tonto?”, completou Marina.

Nos comentários da publicação do TikTok, que já conta com mais de 1,1 milhão de visualização, algumas pessoas disseram: "Agora consigo pular corda imaginária". Outra pessoa brincou: "Corda culposa quando não a intenção de ter corda".

Uma pessoa até tentou ressaltar a importância do novo modelo, então disse: "Eu faço crossfit e é muito útil para quem não sabe pular corda, ajuda muuuito!!".

(Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)