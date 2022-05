Google Tradutor inclui 24 novos idiomas, entre eles o guarani; entenda o motivo

O Google Tradutor receberá atualizações onde 24 novos idiomas serão inseridos. A notícia foi anunciada no evento I/O 2022, nesta quarta-feira (11). Entre eles, o guarani, idioma falado por mais de 7 milhões de pessoas, em especial no Paraguai, mas também pelas populações indígenas no Brasil, Argentina e Chile.

Além do guarani, uma das línguas oficiais do Mercosul, outros dois idiomas falados por povos nativos serão adicionados. É o caso do quíchua e do aimará, que têm como estimativa o número de 10 milhões e 2 milhões de falantes, respectivamente, no Peru, Bolívia e Argentina.

Isaac Caswell, engenheiro de software e pesquisador do Google, explicou que os idiomas foram incluídos a partir do uso da tecnologia de modelo neural de inteligência artificial, que aprendeu os idiomas “do zero”. Segundo a empresa, foram consultados diversos representantes de várias comunidades antes da liberação.

Confira a lista com todos os idiomas incluídos no Google Tradutor:

Aimará (Bolívia, Chile e Peru)

Assamês (nordeste da Índia)

Axânti (Gana)

Bambara (República do Mali)

Boiapuri (norte da Índia, Nepal e Fiji)

Concani (Índia Central)

Diveí (Maldivas)

Dogri (norte da Índia)

Guarani (Brasil, Paraguai e Bolívia)

Ilocano (nordeste das Filipinas)

Jeje (Gana e Togo)

Krio (Serra Leoa)

Lingala (República do Congo, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Angola e Sudão do Sul)

Língua tinígria (Eritreia e Etiópia)

Luganda (Uganda e Ruanda)

Maitili (norte da Índia)

Manipuri (Meiteilon) (nordeste da Índia)

Mizo (nordeste da Índia)

Oromo (Etiópia e Quênia)

Quíchua (Peru, Bolívia, Equador e regiões próximas)

Sânscrito (idioma ancestral da Índia)

Sepedi (África do Sul)

Sorâni (curdo) (Iraque, em sua maioria)

Tsonga (Essuatíni, Moçambique, África do Sul e Zimbabwe)

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)