Doodle do Google homenageia o Pani Puri, comida popular asiática de rua

Nesta quarta-feira (12), usuários da internet que procuraram o mecanismo de busca do Google se depararam com um joguinho inusitado na página inicial da plataforma: ajudar clientes a escolher comidas até que “ficassem satisfeitos”. Mas, afinal, qual o objetivo da homenagem? Entenda:

VEJA MAIS

Conhecido como um Doodle, o joguinho da tela inicial mostra o desenho de variados sabores de Pani Puri, cujo objetivo é selecionar os que são pedidos pelos clientes. O jogo é divertido e faz parte de uma homenagem à culinária asiática.

O que é Pani Puri?

O Pani Puri é uma comida popular de rua, típica do sul da Ásia, feita com massa crocante de trigo recheada com batas, grão-de-bico e especiarias como pimentas e águas saborizadas.

A depender da região, é conhecido por outros nomes, como Punchkas e Gol Gappe, por exemplo.

Homenagem do Google

Em 2015, um restaurante popular chamado Madhya Pradesh, na cidade de Indore, na Índia, bateu um recorde mundial por servir o maior número de sabores de Pani Puri, com 51 opções para todos os gostos.

A homenagem de hoje (12) é para celebrar a marca inédita, além de tornar conhecido um dos pratos mais apreciados da região.

Doodles

Como o próprio site descreve, os Doodles são versões divertidas, surpreendentes e espontâneas do logotipo do Google para comemorar feriados, aniversários e personalidades famosas.

É comum abrir uma página do buscador e encontrar algum conteúdo criativo e divertido com as homenagens.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)