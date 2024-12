Dicas de presentes de Natal: confira os itens mais buscados no Google e a média de preços

As festas de final de ano se aproximam e, com elas, as trocas de presentes. No Natal, principalmente, é comum dar lembrancinhas às pessoas amadas. Sejam produtos eletrônicos, bebidas ou calçados, a tradição marca os festejos do brasileiro. Confira abaixo dicas de presentes com base nos itens mais buscados no Google Brasil durante a Black Friday, segundo o boletim divulgado na Cyber Monday.

VEJA MAIS

Dicas de presente de Natal: principais produtos buscados no Google Brasil durante a Black Friday

Eletrônicos

1) iPhone 13

iPhone 13 (Reprodução)

Média de preço iPhone 13 128GB: R$ 3.299,00 a R$ 3.699,00

2) TV 50 polegadas

TV 50 polegadas Samsung (Reprodução)

Média de preço Smart TV 50’’ 4K Ultra HD Samsung: R$ 2.099,00 a R$ 2.277,57

3) Air Fryer

Air Fryer 4L Mondial (Reprodução)

Média de preço Air Fryer 4L Mondial: R$ 215,10 a R$ 275,90

Calçados

1) Havaianas

Havaianas Branca Brasil (Reprodução)

Média de preço Havaianas Branca Brasil: R$ 45,81 a R$ 54,99

2) Tênis Nike

Tênis Nike Air Force 1 (Reprodução)

Média de preço Tênis Nike Air Force 1 Branco: R$ 617,49 a R$ 759,99

3) Crocs

Crocs Classic Clogs (Reprodução)

Média de preço Crocs Classic Clog: R$ 123,49 a R$ 259,00

Beleza e cuidados

1) Kit de skin care Princípia

Kit de skin care Princípia (Reprodução)

Média de preço Kit Princípia Anti-Acne: R$ 135,00 a R$ 223,00

2) Kit de skin care Creamy

Kit de skin care Creamy (Reprodução)

Média de preço Kit Creamy Antiacne e Antioleosidade: R$ 248,67 a R$ 296,46

3) Carmed

Carmed Amoras (Reprodução)

Média de preço Carmed Fini Amoras: R$ 24,49 a R$ 29,90

Bebidas alcoólicas

1) Whisky Jack Daniel's

Whisky Jack Daniel's (Reprodução)

Média de preço Whisky Jack Daniel's: R$ 153,90 a R$ 172,88

2) Vinho Malbec

Vinho Malbec La Grupa (Reprodução)

Média de preço Kit 6 garrafas Vinho Malbec Argentino La Grupa: R$ 149,40 a R$ 161,40

3) Licor 43

Licor 43 (Reprodução)

Média de preço Licor 43: R$ 119,90 a R$ 149,00