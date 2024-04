Confira fatos e curiosidades do dia 22 de abril na história do Brasil e do mundo

O dia 22 de abril é marcado por vários acontecimentos que mudaram o curso da história do Brasil e do mundo, desde fatos surpreendentes até fatos inusitados. Por isso decidimos fazer uma lista com tudo de mais importante que você precisa saber sobre essa data.

Confira fatos e curiosidades do dia 22 de abril na história:

1- A chegada de Pedro Álvares Cabral

Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao litoral da Bahia que assume a terra, chamada de Brasil posteriormente.

As caravelas portuguesas chegaram pela primeira vez na Costa do Descobrimento, como passou a ser conhecida a região sul da Bahia.

2- Fibra ótica

Em 1977, a Fibra Ótica foi usada pela primeira vez como condutor de elevado rendimento de luz, imagens e impulsos codificados.

3- Acordo de Paris

Em 2016, no dia 22 de abril, a Organização das Nações Unidas assina o Acordo de Paris, definindo metas para a redução do aquecimento global, considerado um marco histórico.

4- Adolf Hitler em colapso

Em 22 de abril de 1945, na segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler sofreu um colapso nervoso enquanto os soviéticos lançaram um ataque maciço contra Berlim

5- Armas químicas usadas pela primeira vez

Em 1915, pela primeira vez na história foram utilizadas armas químicas em um conflito armado, quando a Alemanha utilizou o gás cloro como gás venenoso contra o exército francês numa das batalhas da Primeira Guerra Mundial.

6- Povos exclusivamente indígenas

Até o século XIX, a região de Ribeirão Preto era povoada exclusivamente pelos índios Caiapós, que se dispersavam por algumas aldeias onde cultivavam pequenas plantações de milho e mandioca, vivendo ainda da caça, da pesca, da coleta de mel e frutas nativas como a jabuticaba, o araçá e o maracujá.

