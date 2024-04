Como surgiu o Dia da Mentira e por que é comemorado no dia 1º de abril? Entenda

Basta olhar por um momento o calendário sazonal para se deparar com datas comemorativas inusitadas, como no caso do Dia da Mentira. Segundo o que diz a tradição, é liberado brincar com as "mentirinhas" no dia 1º de abril, data escolhida para celebrar o dia. Mas, por que o dia 1º de abril? Como surgiu essa celebração? Entenda as curiosidades por trás desse dia tão popular no calendário brasileiro e no resto do mundo.

Quando e como surgiu o Dia da Mentira?

O Dia da Mentira surgiu (pasmem!) na época da Idade Média, onde foi concebida na França, em meados do século XVI, como um simbolismo histórico.

Na época, o calendário era diferente do atual, chamado de calendário gregoriano. Tradicionalmente, o ano iniciava no dia 1º de abril, seguindo o calendário juliano. No entanto, o rei Carlos IX decidiu adotar o formato moderno, em 1564, mas o povo não adotou a mudança de imediato.

Por que a data é comemorada no dia 1º de abril?

Com o novo decreto, quem foi resistente à mudança da data passou a ser chamado de "bobo de abril", por ainda acreditar que o ano iniciava no dia 1º do mesmo mês. Essas pessoas eram alvo de piadas e brincadeiras, desde convites para festas de ano novo "imaginárias" até presentes e cartões falsos de comemoração.

Desde então, o dia 1º de abril ficou conhecido como o Dia da Mentira, fato este que se espalhou por todo o mundo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com