Alinhamento raro de 5 planetas pode ser visto a olho nu em junho; saiba como observar

Para os amantes da astronomia, um espetáculo raro poderá ser visto no céu durante o mês de junho - o alinhamento de cinco planetas, sendo eles Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O espetáculo ocorreu anteriormente em 2004 e só poderá ser visto novamente em 2040.

Como ver o alinhamento dos 5 planetas?

Os cinco planetas mais próximos da Terra poderão ser vistos no céu sem a necessidade de um telescópio ou qualquer outro equipamento.

A olho nu, basta observar o céu meia hora antes do nascer do sol e ter o céu sem nuvens.

Onde ver o alinhamento dos 5 planetas?

O alinhamento poderá ser visto melhor nas áreas rurais, onde o céu é mais escuro, mas também poderá ser visto no céu das cidades. Mercúrio, por sua proximidade com o sol, é o planeta mais difícil de ser visto, mas se afastará gradualmente do astro durante o mês de junho, o que facilitará sua visualização.

Quando é possível ver o alinhamento dos 5 planetas?

Segundo os especialistas, o dia 24 de junho será a melhor data para ver o alinhamento, que poderá ser visto até uma hora antes do nascer do sol, com Mercúrio na localização mais distante da estrela central do nosso sistema.

No dia 23 de junho, a lua estará localizada entre Vênus e Marte, posição da Terra no Sistema Solar, formando uma visão espetacular de seis corpos celestes alinhados no céu.

