Pesquisador indica que a terra pode ser atacada por quatro civilizações extraterrestres; entenda

Um pesquisador da Universidade de Vigo, na Espanha, estimou em experiência que quatro civilizações extraterrestres na nossa galáxia poderiam atacar o planeta Terra. O doutorando Alberto Caballero chegou a esse número através de uma estimativa que foi publicada no artigo “Estimando a prevalência de civilizações extraterrestres maliciosas”. As informações são do Correio Braziliense.

O estudante de doutorado usou a história mundial de invasões do século passado, as capacidades militares dos países envolvidos, a taxa de crescimento global e o consumo de energia para chegar ao estimado. Segundo o autor, o objetivo do estudo é advertir outros cientistas e estabelecer um número para civilizações que poderiam reverter às mensagens que são enviadas pela Terra.

A “experiência de pensamento” usou o recorte temporal de 1915 a 2022, com a expectativa de qual seria a probabilidade da Terra invadir outro planeta. Usando a probabilidade estatística, Caballero aplicou o número de “invasões” que aconteceram na terra [como o sinal WoW], ao número estimado de exoplanetas na Via Láctea.

Com isso, o autor chegou ao número de quatro civilizações que poderiam atacar a Terra. O alerta ficou para os pesquisadores na utilização da Inteligência Extraterrestre de Mensagens (METI), que Alberto teme poder causar uma invasão.

Segundo o autor, as estimativas foram baseadas na forma como a mente humana pensa, ou seja, os resultados podem ser diferentes de acordo com a mente dos extraterrestres. Além disso, a probabilidade do ataque acontecer é menor do que a raça humana ser extinta sendo atingida por um asteroide.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)