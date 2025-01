Abacaxi invertido e mais: saiba quais são símbolos são usados para práticas liberais de sexo

Embora não sejam muito comuns no Brasil, no resto do mundo alguns símbolos começaram a ganhar popularidade entre os adeptos a práticas como troca de casais, também conhecido como swing. O abacaxi invertido e o ás de espadas são alguns dos “selos” que tem viralizado nas redes sociais por serem associados com a cena do sexo liberal.

Um caso envolvendo um desses símbolos, que circulou em grande escala entre os internautas, foi o de uma americana que, por engano, colocou um abacaxi na porta de seu quarto, enquanto fazia um cruzeiro, no ano passado. Após publicar registros da viagem no TikTok, ela começou a ser alertada pelos seguidores sobre o outro significado da fruta. A fofoca acabou se mostrando reveladora para várias pessoas, apesar da própria dona da postagem não ser muito "chegada" à “troca de casais”.

Segundo pessoas que fazem parte da cena liberal, as imagens servem para ser algo discreto para ajudar na hora do flerte, uma forma da pessoa dizer que é do meio sem usar as palavras.

Conheça alguns dos símbolos mais usados, abaixo:

Abacaxi invertido

Sendo mais popular em países da Europa e nos Estados Unidos, o abacaxi invertido não tem origem certa. Ele se tornou tendência em fóruns digitais em meados dos anos 2000 e, após viralizar nas redes, começou a surgir em capachos, janelas de casa, portas de quartos de hotéis e em publicações de casais que querem mostrar que curtem práticas liberais.

Balanço

O balanço sob um fundo vermelho é outro código usado para sinalizar o interesse em trocas de casais. Em inglês, a palavra balanço significa Swing. A menção ao objeto faz alusão a liberdade e ao equilíbrio dessas relações. O desenho aparece em tatuagens e até em adesivos de carro.

Ás de espadas

O ás de espadas com uma letra “Q” no meio é o símbolo adotado principalmente por quem é "hotwife". As "hotwives" são esposas que mantêm relações sexuais com outros homens, com o consentimento dos parceiros fixos.

A ideia dos símbolos é a de conectar pessoas que têm familiaridade com o assunto, algo que pode se transformar numa surpresa na hora H. Esses símbolos, no entanto, não devem ser confundidos com consentimento ou passe livre para abordagens inconvenientes.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)