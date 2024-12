Swing no Pará: conheça as 3 cidades com mais adeptos

A busca por novas experiências sexuais tem deixado de ser um tabu no Brasil. Conforme pesquisa realizada pela plataforma Ysos, 45% dos adeptos de swing são casais e, no total, há adesão de 45% dos homens e 14% das mulheres. A prática, que consiste na troca consensual de parceiros para relações sexuais, é destaque em três cidades do Pará.

Belém, Ananindeua e Parauapebas são os municípios paraenses com mais “swingueiros”. De acordo com o levantamento, no Brasil, a maioria dos adeptos (37,4%) tem entre 25 e 34 anos e a busca maior é por casais heterossexuais (45,03%). Crossdressers - pessoas que se identificam com um gênero e se vestem conforme o oposto - e travestis correspondem a 3% dos participantes.

Na região Nordeste, as cidades com mais “swingueiros” são Salvador (Bahia), Fortaleza (Ceará) e Recife (Pernambuco). No Sul do país, Curitiba (Paraná), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Caxias do Sul (Rio Grande do Sul) e Londrina (Paraná) lideram o ranking.

Por outro lado, Brasília (Distrito Federal), Goiânia (Goiás) e Cuibá (Mato Grosso) estão à frente no Centro-Oeste. Enquanto isso, no Sudeste, São Paulo (São Paulo), Belo Horizonte (Minas Gerais) e Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) são as cidades com maior número de “swingueiros”.