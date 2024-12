2025 chega para todos? Conheça outros calendários com anos diferentes

Conforme o calendário gregoriano, introduzido em 1582 pelo papa Gregório 13, o ano que está prestes a chegar é 2025. Entretanto, outras culturas adotam diferentes contagens do tempo e, por isso, estão em anos diferentes. Conheça abaixo.

VEJA MAIS

Calendário chinês

O calendário chinês caminha em proximidade ao calendário gregoriano, mas considera uma data diferente a cada ano para celebrar a chegada do Ano Novo. Enquanto 2024 começou no dia 10 de fevereiro, 2025 inicia em 29 de janeiro. Cada ano é regido por um dos 12 animais do horóscopo chinês e 2025 será o ano da serpente.

Os chineses consideram os ciclos do Sol e da Lua na contagem dos dias, ou seja, seguem um calendário lunissolar.

Calendário judaico

O calendário judaico aponta que o ano vigente é de 5784. Nessa cultura, o Ano Novo é celebrado durante o mês de Tishrei, aproximadamente no final de setembro. O Tishrei comemora a criação do universo.

Os judeus, assim como os chineses, possuem um calendário lunissolar — consideram os ciclos do Sol e da Lua para contar a passagem dos dias.

Calendário islâmico

Também chamado de hegírico, o calendário islâmico afirma que o ano vigente é de 1445. Para essa cultura, o Ano Novo iniciou em agosto. O calendário data o dia em que o profeta Maomé fugiu de Meca para Medina.

Os ciclos do calendário islâmico variam, pois a base é nos ciclos da Lua. Mesmo com a celebração do ano novo herígico, a maior parte dos países árabes considera o calendário gregoriano.

Calendário persa

Segundo calendário persa, os iranianos e outras comunidades estão no ano 1403. Diferente do calendário gregoriano, que tem o dia 01 de janeiro como o Ano Novo, essa cultura acredita que o início do ciclo ocorre por volta de 20 de março. A data é chamada de Nowruz, que significa “novo dia” em persa.

O Ano Novo persa é comemorado no primeiro dia da primavera, durante o equinócio — quando os dias e as noites possuem a mesma duração (12 horas). Esse calendário se baseia no movimento da Terra ao redor do Sol.