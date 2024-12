O que não fazer no Ano Novo: Confira superstições para evitar azar em 2025

A chegada de um ano novo representa, para muitos, o início de um novo ciclo, seja no âmbito familiar, profissional ou até mesmo amoroso. Para receber a nova fase da vida, é comum a crença em superstições, evitando toda e qualquer possibilidade de azar.

Por isso, é fundamental saber o que não fazer na noite de Réveillon para apenas a sorte fazer parte do restante do ano. Abaixo, confira 5 superstições para evitar azar em 2025.

Comer peru ou frango

Evite consumir qualquer tipo de ave durante a virada do ano. Isso porque, para algumas crenças supersticiosas, essas aves trazem má sorte e podem prejudicar o andamento da sua vida. Uma das explicações é que, como ciscam para trás, elas simbolizam um retrocesso na trajetória pessoal. Outra teoria é que, por voarem, as aves podem "levar" a nossa felicidade para longe.

Estar sem dinheiro

Começar o ano sem dinheiro no bolso pode ser um sinal de que as finanças não estarão favoráveis. Para atrair mais prosperidade, é recomendado ter ao menos uma nota de valor (preferencialmente alta) em seu bolso ou carteira na virada.

Roupas escuras ou pretas

A escolha das cores no Réveillon é muito significativa para muitas pessoas. Quem nunca ouviu a pergunta: "Qual a cor da roupa que vai usar no ano novo?". Isso porque, para muitas crenças, as cores trazem algo bom para a vida, sobretudo cores mais vibrantes e alegres para trazer boas energias

Assim, recomenda-se não usar preto ou tons muito escuros pode simbolizar um ano de dificuldades, já que o preto é associado ao luto e à tristeza.

Roupas usadas

Uma das preocupações de muitas pessoas é comprar pelo menos uma peça de roupa nova para o ano novo. Para além da ousadia de não querer repetir vestimentas, isso ainda representa a renovação e a abertura para novas oportunidades, deixando para trás o que é antigo e superado, tanto no guarda-roupa quanto na vida.

Passar a virada sem companhia

Embora seja uma festa que reúne familiares e amigos, há quem prefira passar o ano sozinho. No entanto, essa forma de começa o ano pode influenciar o resto dos meses. Isso porque passar o Réveillon sem companhia, especialmente a de amigos ou familiares queridos, é visto como um presságio de solidão ao longo do ano. Por isso, a recomendação é estar rodeado de pessoas que você ama e que lhe tragam boas energias.

Pensamentos negativos

A noite de Ano-Novo deve ser uma oportunidade para deixar para trás o que foi negativo no ano que passou. Assim, evite se concentrar em pensamentos ruins ou ressentimentos, especialmente em relação a pessoas que lhe fizeram mal, pelo menos no ano novo. A ideia é limpar a mente e tentar começar o novo ciclo com coração leve e positivo.

Casa suja e cama com lençol usado

Algumas pessoas acreditam que começar o ano com a casa limpa é fundamental para afastar as energias negativas acumuladas ao longo do tempo. Além disso, trocar a roupa de cama na virada simboliza a renovação e a eliminação de influências negativas, garantindo que o novo ano comece com boas vibrações.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)