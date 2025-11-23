Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X

Cunhã-Poranga Marciele Albuquerque leva a força do povo Munduruku à COP30 em Belém

Paraense, que vive em Manaus, ativista marcou presença na COP30 com discursos, participação em painéis e na Marcha Mundial pelo Clima, reforçando o papel dos povos tradicionais nas soluções para a crise climática

Bruna Dias Merabet
fonte

Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, Marciele Albuquerque, na COP30 (Carmem Helena)

Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, Marciele Albuquerque esteve em Belém para vivenciar de perto a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 – COP30. Indígena do povo Munduruku e nascida em Juruti, no Pará, Marciele é ativista ambiental e mora em Manaus há 14 anos.

Sempre engajada nas causas ambientais, na COP30 foi o momento de vivenciar de perto o poder do ativismo e da proximidade com os diversos povos. Presente em diversos painéis para bate-papo, Marciele também esteve na Marcha Mundial pelo Clima, que ocupou as ruas de Belém na semana passada. Foram mais de 70 mil pessoas reunidas, uma amostra expressiva da diversidade cultural e social do povo amazônico.
Marciele foi às ruas para defender a demarcação de terras dos povos tradicionais como política climática.

“A marcha é central para as nossas demandas, porque tem povos, vozes e línguas do mundo inteiro. Uma diversidade cultural muito grande para mostrar a nossa força tanto nas ruas como para o mundo. Nós estamos no centro de todas as discussões na COP30 aqui em Belém, defendendo as pessoas que vivenciam a Amazônia e que pagam pelas consequências climáticas das quais não são responsáveis”, disse Marciele.

Para mostrar a força da cultura de Parintins, Marciele foi uma das vozes da Amazônia no “Verificado pelo Clima na COP30”, que ocorreu na TED Countdown House, em Belém (Brasil).

VEJA MAIS

image Cunhã-Poranga do Caprichoso, paraense Marciele Albuquerque, convoca torcida do Pará
Nascida em Juruti, no Pará, a artista representa o item 9 no Bumbódromo, durante o festival folclórico

image Cunhã Marciele Albuquerque vira Cobra Grande no Festival de Parintins; assista
A cobra grande, elemento significativo no imaginário local, reflete a relação intrínseca entre ser humano e natureza na cultura amazônica

image Paraense e indígena: saiba quem é a cunhã-poranga do Boi Caprichoso, rival do Garantido de Isabelle
Enquanto Isabelle, que representa o Boi Garantido, a paraense Marciele Albuquerque, ocupa a posição de cunhã-poranga do Caprichoso desde 2017.

O diálogo mostrou como celebrações culturais como o Festival de Parintins podem ser poderosos instrumentos de conscientização, transformando ciência e sustentabilidade em histórias que inspiram o mundo.

“A gente consegue sentir essa conexão muito forte e eu convido todos vocês que tiverem a oportunidade de ir conhecer. ‘Ah, mas eu não tenho ingresso’. Viver Parintins na sua essência é estar andando pela frente da catedral, é no curral do Contrário, é no curral do Boi Caprichoso, que está sempre aberto para receber todas as pessoas. Então, foi dessa forma que eu me tornei completamente apaixonada pelo Boi Caprichoso. É uma oportunidade que eu talvez não imaginasse: estar onde eu estou hoje, porque eu sei da minha capacidade. Então, minha conexão com o Caprichoso é muito além: é amor, é paixão, é vivência, é alegria”, explicou a Cunhã-Poranga, durante o painel.

Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, Marciele Albuquerque, na COP30 (Fotos: Carmem Helena)

Marciele Albuquerque ocupa o mesmo item no Boi Caprichoso desde 2017. E, por onde ela passa, o azul caminha com ela, transpirando sua identidade.

“O Caprichoso sempre foi uma associação cultural que abriu as portas para todos os outros grupos de outros estados e cidades. Eu entrei por uma dessas portas, que foi a de Juruti. Existe uma parceria muito grande do Boi Caprichoso com outros grupos de Manaus, Maués, de Belém também, e lá em Juruti não foi diferente. Nós temos o Festribal lá e foi através do Munduruku que eu consegui entrar no Boi Caprichoso, já fazendo parte do grupo como dançarina”, relembra.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda