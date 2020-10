Ziraldo e Menino Maluquinho comemoram aniversário juntos

Um dos maiores clássicos da literatura infantil brasileira está completando 40 anos: O Menino Maluquinho, criado pelo escritor, desenhista, cartunista e jornalista Ziraldo, ganhou uma edição limitada e de luxo da Editora Melhoramentos para homenagear a data, que se comemora neste sábado, 24, dia do aniversário de 88 anos do artista.

A obra está à altura da comemoração e do ilustre aniversariante. A edição, com 120 páginas, é marcante e mostra a história do personagem, que conquistou o público ao longo os anos, com hot stamping, acabamento cartonado, capa dura e miolo 4x4 cores. Os exemplares acompanham ainda um marcador de páginas tão maluquinho quanto o Menino e um paper art, para destacar e montar, que vira uma divertida lembrança.

O livro que marca o aniversário do menino mais maluquinho do Brasil pode ser considerado um item de colecionador. Um verdadeiro presente para quem cresceu lendo as aventuras do personagem, e as contou para filhos e netos. O Menino Maluquinho nasceu pelas mãos de Ziraldo e sempre vai existir no imaginário de fãs de várias gerações.

Desde seu lançamento, em 1980, o livro já teve 129 edições, espalhadas por mais de 10 países, vendeu 4 milhões de exemplares, teve duas adaptações para o cinema, versões para o teatro, ópera e histórias em quadrinhos.

O garoto que usava uma panela na cabeça, tinha o olho maior que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés fez a felicidade daqueles que com ele conviveram ao longo das últimas décadas e certamente continuará a incendiar a imaginação dos mais jovens.

Verdade que tantas estrepolias, brincadeiras e invenções apontavam porque todos o chamavam de maluquinho, mas ele nada mais é do que uma criança alegre, amada e pronta para aprender, receber e partilhar. Como destaca o escritor e ilustrador Guto Lins, outro talento da literatura infantil nacional, esse personagem "brincalhão, bagunceiro, poeta e amigão era, acima de tudo, um menino feliz, especialmente comum". E o livro, afirma, abriu caminho para muitos outros, enriquecendo a literatura infantil.

O Menino Maluquinho fala, de maneira direta, poética e divertida, de relações familiares, de amizade, afeto, perdas. E por isso, porque os sentimentos humanos não mudam, os novos tempos e novas tecnologias não foram e nem são barreiras para novos leitores. É um livro que não envelhece.



Quando Ziraldo Alves Pinto lançou o livro, estava fazendo 48 anos. Está completando 88 anos, sempre envolvido em novas iniciativas, colaborando em diversas publicações. Mineiro de Caratinga, onde nasceu e passou a infância, fez carreira no Rio de Janeiro, nos anos 50, onde trabalhou em vários jornais e revistas. Nos anos 60, lançou a primeira revista em quadrinhos nacional, A Turma do Saci Pererê.

Com outros humoristas, foi um dos fundadores do jornal O Pasquim, tabloide que fez escola e mudou a linguagem jornalística brasileira. Seu primeiro livro infantil foi Flicts, de 1969. Outro clássico, mas O menino Maluquinho foi seu maior sucesso editorial.