Zendaya faz homenagem a Tom Holland em seu aniversário de 26 anos

O ator Tom Holland, que interpreta o Homem-Aranha, recebeu uma homenagem da namorada, a atriz Zendaya, durante as celebrações dos seus 26 anos. A atriz compartilhou nas redes sociais uma foto do casal e parabenizou o amado.



"O mais feliz aniversário para aquele que me faz a mais feliz", disse na legenda da postagem. Os dois se conheceram em 2016, durante as filmagens de "Homem-Aranha: De volta ao lar". O relacionamento dos dois foi confirmado em 2021, depois de terem sido flagrados se beijando.