Zeca Pagodinho aparece fazendo serviços domésticos e mostra melhora após covid-19

Após receber alta do hospital, o cantor está em casa se recuperando da covid-19. Em vídeo gravado por sua esposa Mônica, Zeca aparece de avental e touca na cabeça, fazendo os serviços domésticos, os quais, ele diz, ser os novos afazeres diários dele.

A equpe responsável por administrar o perfil do sambista, comentou que ele está sem sintomas, e permance em isolamento com a esposa, que está usando máscara o tempo todo e fica a uma distância segura dele. "Falta pouco! Já já o Zeca vai ter alta e vai poder abraçar a sua família com segurança", comentaram.

Os fãs do cantor e outros artistas se divertiram bastante com a publicação. A cantora Alcione disse: "Alguém tem que trabalhar nesse país (emoji rindo)"; um fã comentou: "Você é o melhor, Zeca".

[Instagram=CS7Ckl0D24e]