Xuxa celebra 62 anos no 'Mais Você', revisita aniversários e revela detalhes de cirurgia

Xuxa Meneghel completou 62 anos nesta quinta-feira, 27, e escolheu celebrar a data ao lado de Ana Maria Braga no programa Mais Você. A apresentadora foi recebida com emoção pela anfitriã, que não conteve as lágrimas ao reencontrar a amiga de longa data.

"Essa noite eu até sonhei com você. Pensei 'que bom poder viver e receber amigos'", revelou Ana Maria, contando que mal conseguiu dormir de ansiedade para a visita.

A chegada de Xuxa também foi marcada pelo carinho do público. Fãs se aglomeraram na porta dos estúdios da Globo, segurando cartazes e presentes para a Rainha dos Baixinhos.

O enfrentamento da alopecia e o transplante capilar

Durante a conversa, Xuxa abordou um tema delicado: seu diagnóstico de alopecia androgenética, uma condição que provoca a calvície.

A apresentadora contou que decidiu se submeter a um transplante capilar e compartilhou detalhes sobre o procedimento. "Mulher tem medo, ou tem vergonha de falar, ou acha que não deveria... Eu queria falar pra muitas mulheres terem coragem, porque a alopecia existe", afirmou.

Ela explicou que a doença tem origem genética e que sua mãe também enfrentou o problema. Após tentar diversos tratamentos sem sucesso, optou pelo transplante. "Fui 4h da manhã para o hospital e a cirurgia durou cerca de 12 horas. Hoje estou no 32º dia do procedimento. Esses cabelinhos vão cair e depois vão nascer. A partir de agosto ou setembro, volto a usar minha xuquinha", contou.

VEJA MAIS



Xuxa também revelou que, antes do transplante, decidiu raspar completamente o cabelo. Com ajuda da filha, Sasha, passou a máquina na cabeça e registrou o momento em vídeo. "Sempre tive pouco cabelo e fios finos, mas nunca cogitei ficar totalmente careca. Quando comecei a perder mais cabelo, resolvi passar logo a máquina", relatou.

A apresentadora contou que, apesar da preocupação com trabalhos fotográficos, tomou a decisão sem arrependimentos. "Ainda tinha cabelinhos na frente, mas depois eles começaram a cair atrás. Aí começou a ficar buraco, e eu já não estava gostando", disse.

Reflexões sobre aniversários e carreira

Durante o bate-papo, Xuxa relembrou como costumava passar seus aniversários nos tempos em que trabalhava com Marlene Mattos. "Quando trabalhava com a Marlene, eu fazia aniversário nos dias 26, 27 e 28. Dia 26 era com minha família, 27 para gravar e 28 era para os fãs. Comecei a não curtir muito aniversário por causa disso", contou.

Ela também revelou que, ao longo dos anos, passou a dar menos importância para a data. "Já trabalhei em Natal e Ano Novo. Data pra mim é um dia a mais."

Em tom descontraído, brincou que tem o hábito de aumentar sua idade por engano. "Semana passada falei em um programa que estava fazendo 63 anos, mas estou fazendo 62!", riu.

Ao olhar para o passado, Xuxa admitiu que faria algumas coisas diferentes. "Eu namoraria mais. Seguia muito o que as pessoas falavam e acabei não namorando tanto. Eu era uma pessoa muito presa", refletiu.

Apresentadora recebeu homenagens

Xuxa ainda ganhou homenagens de Angélica, de seu marido, Junno Andrade, e da filha Sasha Meneghel.

"Quero desejar todas as coisas boas que eu desejo todos os dias pra ela: saúde, muita paz, muito amor, muitas alegrias, que ela receba tudo pra gente continuar sendo feliz, jogando nosso buraco aí que a gente gosta", disse Angélica.

"Feliz aniversário, sinta-se abraçada, muito abraçada por mim, pela Doralice que tá aí agarradinha em você, né? E eu quero dizer que é cada dia mais gostoso amar você. Te amo", disse o marido. "Te amo e te admiro. Você é a minha melhor amiga e o exemplo de mulher. Mãe, eu te desejo as coisas mais lindas desse mundo", desejou Sasha.